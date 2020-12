Wenn wir uns alle wohl in einer Sache einig sind, dann dass das Jahr 2020 alles andere als erwartet kam. Gefühlt ist die ganze Welt auf den Kopf gestellt und unser Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Geht es euch da auch so? ❤️ Was uns dieses Jahr aber gelehrt hat, was fast viiiel wichtiger ist: Flexibel zu sein und immer das Beste aus jeder Situation zu holen … und genau das möchten wir uns vor allem über die Weihnachtstage zu Herzen nehmen! 🥰 Wir haben euch deshalb fünf Ideen zusammengefasst, wie euer Weihnachten 2020 unvergesslich wird.

1. Rauf mit dem Weihnachtsschmuck

Da wir die Advent- und Weihnachtstage vor allem Zuhause verbringen, ist es wichtiger denn je, gerade im trauten Heim den Christmas Spirit so richtig aufleben zu lassen! 🎄 Girlanden, ein Haufen Kerzen, Weihnachtsmützen, Zuckerstangen und ein Weihnachtsbaum mit ganz viel Christbaumschmuck und Schokoschirmchen muss auch noch her! Dieses Jahr ist kein Dekostück zu viel des Guten. 😊 Also nichts wie los, lasset es Lametta regnen!

2. Call your friends … but make it FANCY!

Heuer kann die alljährliche X-Mas-Feier von deinen Freunden und dir nicht stattfinden? Blödsinn! Wozu gibt’s denn Zoom-Calls, Online-Hangouts und Apps wie Houseparty? 😄 Damit eure Facetime-Party auch zu einem richtigen Weihnachtsfest wird empfehlen wir: Lebkuchen und Glühwein bereitsstellen und im richtig schicken Weihnachtsoutfit “erscheinen” – Dresscode: Alles mit ganz viel Sparkle! ✨ TALLY WEiJLs diesjährige Weihnachtskollektion zum Beispiel hat alle Teile parat, die ein fancy X-Mas Zuhause braucht. Ob cozy Hoodie mit Strass oder hottes Glitzerkleid – wir sind verliebt in die Looks! 😍 (Pssst: Ja nicht auf das Insta Foto von deinem Bomben-Outfit vergessen … 😋)

3. Bake them X-Mas Cookies

… in der Weihnachtsbäckerei, gibt’s so manche Leckereien! 🎵 … Also warum nicht einfach selbst einen riesengroßen Keksmarathon veranstalten? Schnapp dir deine Mama, Papa, Bruder, Schwester oder BFF und backt gemeinsam darauf los! Macht Linzer Sterne, Lebkuchen, Vanillekipferl … einfach alles, was euer Weihnachtsherz begehrt. 💖 Zum Schluss könnt ihr ja (kontaktlos) euren Nachbarn oder Liebsten ein paar der Leckereien vor die Tür stellen!

4. Mach einen X-Mas-Movie-Marathon

Weihnachten und ihr habt freie Tage? Perfekt für einen Weihnachtsfilm-Marathon mit einer Bestie deiner Wahl! Holidate, Liebe braucht keine Ferien, Elf … Kramt all die guten Klassiker und Neuerscheinungen aus dem Internet und gönnt euch dazu jeeeede Menge Popcorn, Kekse und Punsch! Zum Abschluss könnt ihr ja ein ultimatives Ranking der besten und schlechtesten Weihnachtsfilme machen! 😄

5. Attract your visions

Das Jahresende steht an. Genau DAS perfekte Timing, um sich all seiner Träume und Ziele im Leben bewusst zu werden. Nutze also die viele Zeit Zuhause und setz’ dich für einen Nachmittag hin, um dir all deiner Goals im Klaren zu werden: Wo stehst du jetzt gerade? Wie möchtest du dein Leben gerne gestalten? Was bereitet dir besonders viel Freude? Besser noch: Du wirst dabei kreativ und gestaltest ein Vision Board. Das macht richtig Spaß und motiviert dich, dein Leben so zu leben, genau wie du es möchtest. 😊

Welche Pläne hast du für die Weihnachtstage dieses Jahr? ❤️

*2021 😉