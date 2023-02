Du möchtest dir ein (neues) Tattoo stechen lassen, weißt aber irgendwie nicht so recht, wie dein nächstes Motiv aussehen soll? Dann haben wir jetzt etwas Inspiration für dich. Kontaktier schon mal deinen Tätowierer oder deine Tätowiererin des Vertrauens.

Von kleinen Kunstwerken, bis hin zur Kindheitserinnerung – diese Tattoo-Motive sind jetzt total angesagt.

Positive Affirmationen

Positive Affirmationen können unseren Selbstwert stärken, uns motivieren oder uns mehr Kraft schenken. Doch aufbauende Worte notieren wir in diesem Jahr nicht nur in unsere Smartphone-Notizen oder auf einem Post-it, sondern auch unter der Haut. Besonders angesagt sind hier Schriften im Fineline-Style. Egal ob Hals, Arm oder vielleicht sogar Rücken – Sprüche in dieser Schrift schauen einfach überall richtig elegant aus. Sie sehen aber eben nicht nur schick aus, sondern haben auch noch eine motivierende Bedeutung. Was will man mehr!?

Hauptsache Kunst

Weniger ist mehr? Nicht bei diesem Tattoo-Trend. Denn 2023 darf es ruhig auch mal etwas auffälliger sein. Die Rede ist aber natürlich nicht von einem XXL-Tribal. Nein, Tattoo-Begeisterte präsentieren jetzt ihre Kunstaffinität. Egal ob Klimt, Van Gogh oder vielleicht sogar eine eigene Kreation – wahre Kunstwerke zieren nun die Haut!

Micro-Tats

Klein, aber fein. Mini-Tattoos waren in den letzten Jahren ja schon total angesagt. Doch dieses Jahr werden sie sogar noch kleiner. So sind Micro-Tätowierungen heuer der letzte Schrei. Von klitzekleinen Zeichnungen bis hin zu geometrische XXS-Motive – der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wichtig: Was die Wahl des Tattoo-Studios betrifft, solltest du dich hier wirklich gut informieren. (Das solltest du natürlich immer, wenn Farbe unter die Haut kommt). Denn nicht jeder Tattoo-Artist ist auch auf solche Micro-Motive spezialisiert. Also lieber mal etwas länger auf einen Termin warten, als eine übereilte Entscheidung zu treffen …

Süße Tiere

Nicht ohne mein Haustier – lautet 2023 die Devise. Unsere flauschigen Freunde tragen wir nur zu gern auf der Haut. Generell sind Tiermotive, die absolut echt aussehen, jetzt total in. Wer also kein eigenes Haustier hat, kann sich ganz frei in der Natur bedienen. Wie wärs da zum Beispiel mit einer süßen, flauschigen Hummel? Oder vielleicht doch der Nachbars-Hund? You do you!

Lieblings-Pokémon

Pokémon wird nie alt! Schon seit einigen Jahren ziert ein Evoli den Oberarm der Sängerin Ariana Grande. Nun scheint der Trend im Mainstream angekommen zu sein und auch immer mehr Influencer:innen lassen sich ihr Lieblings-Pokémon tätowieren. Wie wärs also mit einem Glumanda, Shiggy oder vielleicht doch Pummeluff? Ach, da werden alte Kindheitserinnerungen wach.

Surrealistische Motive

Der Surrealismus ist zweifellos einer der beeindruckendsten Kunstformen, die es gibt. Also nichts, wie ab unter die Haut damit. Denn die Bewegung hat jetzt auch seinen Weg in die Tattoo-Welt gefunden und surrealistische Tattoos gehören heuer zu den Top-Tattoo-Trends. Von Science-Fiction bis hin zu gruseligen Figuren wie aus einem expressionistischen Horrorfilm – bei surrealistischen Tattoos kann man einfach gar nicht wegschauen.