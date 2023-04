Ostern ist in diesem Jahr wirklich sehr früh dran. Verständlich, dass der eine oder andere jetzt also etwas in den Stress kommt, um noch eine Kleinigkeit für seine Liebsten zu besorgen. Keine Panik, wir haben hier ein paar super nette Ostergeschenke für euch, die vor allem eines sind: Leicht zu organisieren!

In diesem Sinne: Happy Easter!

1. Marmeladen von Staud’s

Zuckersüße Ostern verspricht die eigens für die Feiertage kreierte (und streng limitierte!) Schokokonfitüre in der Sorte „Waldheidelbeere“ von Stauds. Das Besondere an der süßen Verführung: Edle Grand Cru Couverture der Schweizer Manufaktur Felchlin. Für den geschmacklichen Höhepunkt sorgt die fruchtige Komponente der Heidelbeere. Passt perfekt zum Osterbrot oder auf Pinze! Erhältlich im Handel um ca. 7 Euro.

2. Nagellack-Set von Anny

Wer seine Liebsten mit frühlingshaften Farben für die Nägel überraschen möchte, der kann einfach ein Nagellackset von Anny verschenken. Speziell zu Ostern gibt’s die Lacke in hübschen Farbkombinationen samt mega cutem Oster-Packaging. Ihr könnt bei den Sets zwischen „Happy Egg Hunt“, „I’m so egg-cited“ und „Hey there Baby Chick“ wählen. Erhältlich für ca. 15 Euro online und im ausgewählten Fachhandel.

3. Loisium Gutscheine

Wer in diesem Jahr beschließt, etwas wohlverdiente Entspannung in seinem Umfeld zu verschenken, here you go: Mit Gutscheinen für die exklusiven Loisium Wine & Spa Hotels liegt ihr mit Sicherheit immer richtig. Egal, ob dabei eine Flasche Wein, eine Spa Auszeit oder doch ein ganzes Genusswochenende am Programm steht – wer sich bis 8. April entscheidet, spart bis zu 10 Prozent auf alle Online-Gutscheine. Klingt doch nach einem Deal, oder?

4. Striezel-Frühstück in der Vollpension

Striezel gehören zu Ostern, wie die bunt gefärbten Eier. Wer einen kulinarischen rundum Verwöhn-Moment verschenken möchte, sollte sich mal das Café Vollpension in Wien genauer ansehen. Dort gibt es nämlich in der Osterzeit ein Striezel Frühstück wie von Oma für etwa 15 Euro. Egal ob mit Butter, Marmelade oder Honig – der süße Start in den Tag ist gesichert. Wer dann auch selbst zur Backschürze greifen möchte oder sich nicht in Wien befindet: Hier kommt ihr zum Rezept des beliebten Ostergebäcks – ebenfalls Oma-approved!

5. Oster-Überraschung im Ritz-Carlton

In der Osterzeit blüht die ganze Familie auf! Warum also nicht etwas ins Osternest legen, womit wirklich jeder eine Freude hat? Im Ritz-Carlton in Wien gibt es aktuell die Möglichkeit auf süße Ostererlebnisse. Bei einer Übernachtung in dem Hotel warten etwa eine aufregende Ostereiersuche, ein Treffen mit dem Osterhasen höchstpersönlich sowie eine Bastelstation, wo Ostereier nach Lust und Laune gestaltet werden können. Inkludiert ist auch ein Frühstück im Distrikt Steakhouse. Über den Tag verteilt warten noch weitere kulinarische Höhepunkte, bei denen Kinder unter 12 Jahren gratis mit ihren Eltern mitessen. Das Angebot kann bis einschließlich 16. April ab 550 € pro Zimmer gebucht werden. Auch die Nutzung des Spa-Bereichs ist inkludiert!