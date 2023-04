Wer sagt denn, dass man zu Ostern „nur“ bunte Eier und Süßigkeiten verstecken darf? Höchste Zeit also, Herrn oder Frau Osterhase mitzuteilen, dass auch Beauty-Fans zu diesen Feierlichkeiten reich beschenkt werden können. Wer noch ein bisschen Inspo für Ostergeschenke braucht, wird hier bestimmt fündig.

Denn diese Beauty-Produkte machen sich wirklich gut im Osternest.

1. Geschenkset von Lush

Wer an Ostern auch gleich mal ein bisschen Entspannung verschenken möchte, liegt mit Lush genau richtig. Die limitierten, ultra-cuten Geschenksets im Oster-Style muss man einfach lieben. Die „A Very Happy Lush Easter“-Box ist mit Abstand unser Favorit. Sie enthält zwei Badebomben in glitzernder Osterei-Optik sowie einen Hasen, der eine bunte Regenbogenspur hinter sich herzieht und zwei Mehrfachschaumbäder in Karotten- und Hendlform. Dazu gibt es auch noch eine kleine Überraschung in Form eines süßen Ansteckers. Um 30 Euro online und in den Stores erhältlich.

Bild: Lush

2. Beauty-Set von Rituals

Auch bei Rituals werden Fans von Osterdesigns in diesem Jahr fündig! Die beliebte Produktreihe „Rituals of Mehr“ ist in einem gelben Ei erhältlich. Darin befinden sich Duschschaum, ein Duschgel und ein Haar- und Körperspray, die allesamt nach der würzig-frischen Orange und einem Hauch Zedernholz duften. Zu kaufen gibt es das hübsche Set in allen Rituals-Stores sowie online um ca. 35 Euro.

Bild: Rituals

3. Lippenstift von Lancôme

Schon von der neuen Lippenstift-Linie „L’Absolue Rouge Intimatte“ von Lancôme gehört? Das Besondere an dem Produkt: Ein völlig neues, mattes Finish. Denn hier setzt man auf die sanfte Verwisch-Technik. Dazu tupft man den feuchtigkeitsspendenden Lipstick sanft auf die Lippen, um den perfekten Undone-Look zu kreieren. Etwa jenen in der Farbe „130 – Not Flirting“. Der Lippenstift ist online und im ausgewählten Fachhandel für ca. 39 Euro erhältlich.

Bild: Lancome

4. Vitamin Booster von Nature Basics

Nahrungsergänzungsmittel gehören schon lange zu unserem Alltag. Warum also nicht auch im Osternest verstecken? Die Produkte von Nature Basics sind rein pflanzlich und werden aus wertvollen Inhaltsstoffen direkt von der Natur aus gewonnen. Ein großer Schwerpunkt der Brand ist vor allem auch Female Health. Um uns dahingehend zu unterstützen, gibt es eine Linie, die speziell auf die Bedürfnisse des weiblichen Körpers eingeht. Darin enthalten: Omega 3 (positive Effekte auf Herz, Hirn und Augen), Zink (gut für Haare, Haut, Knochen und Immunsystem) und Eisen (fördert den Sauerstofftransport und den Energiestoffwechsel). Bestellen könnt ihr die Produkte online ab ca. 30 Euro.

Bild: Nature Basics

5. Gesichtsöl von bioemsan

Wir lieben Glow! Auch zu Ostern soll unsere Haut strahlen, was das Zeug hält. Gerade jetzt, nach einem langen Winter, braucht unsere Haut vor allem eines: Aufmerksamkeit. Und genau hier kommt die Naturkosmetik-Linie bioemsan ins Spiel. Die naturreinen Inhaltsstoffe in Kombination mit effektiven Mikroorganismen beleben unsere Gesichtshaut und lassen sie nicht austrocknen. Dazu eignet sich etwa das Rosen-Gesichtsöl perfekt. Es beruhigt und hilft dabei, die Talgproduktion der Haut zu normalisieren. Erhältlich um ca. 37 Euro online.