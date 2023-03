Ihr habt bestimmt schon mal von Marula-Öl gehört oder gelesen. Denn das Beauty-Produkt wird gerade überall gefeiert. Warum es höchste Zeit ist, sich ein Fläschchen des Wundermittels in den Pflegeschrank zu stellen, verraten wir euch hier.

Das Öl soll nämlich Benefits für Haare UND Haut haben.

Trendprodukt Marula-Öl: Deshalb lieben es alle

Wir wünschen uns doch am liebsten alle ein Produkt, das so viele Vorteile wie möglich vereint, richtig? Say no more! Wir haben für (fast) alle Problemchen, die mit Haut und Haaren zutun haben, eine Lösung gefunden. Das Wundermittel lautet: Marula-Öl. Doch woher kommt das Produkt und was kann es wirklich? Das haben wir für euch herausgefunden.

Das Öl wird aus der berühmt-berüchtigten Marula-Frucht gewonnen, die auf den sogenannten Elefantenbäumen in Südafrika wächst. Nicht selten kommt es vor, dass sich auch Elefanten an dem Beauty-Wunder bedienen. Allerdings nicht für die Schönheit, sondern, um betrunken zu werden. Jap, richtig gelesen. Die Riesen-Säuger verspeisen nämlich das reife Fruchtfleisch der Marula und werden dadurch beschwipst. Der Grund: Die Früchte sind meist schon so reif, dass sie gehren und Alkohol produzieren.

Kein Wunder also, dass die Frucht gerne mal als Grundlage für Liköre und andere alkoholische Getränke dient. Doch nicht nur das! Irgendwann erkannte man, dass man auch die Kerne der Marula verarbeiten kann. Kalt gepresst und vollkommen ohne Chemie ergeben sie nämlich das uns bekannte Marula-Öl. Durch den Verzicht auf Hitze und andere Zusätze, gilt es als besonders vitaminreich und wird von so ziemlich jedem vertragen.

So wirkt das Öl

Die Eigenschaften von Marula-Öl sind unheimlich vielfältig. Es eignet sich etwa zur Pflege von besonders trockener und rissiger Haut – denn die Samen sind nicht nur feuchtigkeitsbindend und rückfettend, sondern wirken auch antioxidativ. Zudem stärkt es den hauteigenen Lipidschutz und schütz somit vor UV-Strahlen und anderen Umwelteinflüssen. Dadurch, dass das Öl auch den Feuchtigkeitsverlust der Haut verringert, bekämpft es Hautreizungen sowie Rötungen und ist extrem gut verträglich. Aber auch in der Haarpflege lässt sich das Öl toll anwenden. Denn die Fettsäuren sorgen für weiches sowie geschmeidiges Haar und verleihen dazu auch noch jede Menge Glanz. Ihr seht also: Ein echter Allrounder!

Diese Inhaltsstoffe machen Marula-Öl zu einem Beauty-Highlight:

Ölsäure: Das Produkt besteht zu mehr als 60 Prozent aus Ölsäure. Sprich: Dadurch bekommen Haut, Kopfhaut und Haare eine intensive Feuchtigkeitskur. Zudem zieht das Öl schnell ein und hinterlässt ein weiches Gefühl, wo immer man es aufträgt.

Das Produkt besteht zu mehr als 60 Prozent aus Ölsäure. Sprich: Dadurch bekommen Haut, Kopfhaut und Haare eine intensive Feuchtigkeitskur. Zudem zieht das Öl schnell ein und hinterlässt ein weiches Gefühl, wo immer man es aufträgt. Linolsäure: Dieser Inhaltsstoff sorgt dafür, dass die Hautbarriere aufrecht bleibt. Die Omega-6-Fettsäure ist außerdem für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt.

Dieser Inhaltsstoff sorgt dafür, dass die Hautbarriere aufrecht bleibt. Die Omega-6-Fettsäure ist außerdem für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt. Mineralien: Was der Körper braucht, damit Haut und Haare strahlend und gesund sind? Eisen, Zink, Magnesium, Kupfer und Phosphor. All das vereint Marula-Öl.

Was der Körper braucht, damit Haut und Haare strahlend und gesund sind? Eisen, Zink, Magnesium, Kupfer und Phosphor. All das vereint Marula-Öl. Antioxidantien: Laut Studien besitzt Marula-Öl um 60 Prozent mehr Antioxidantien, als etwa sein Vorreiter, Arganöl. Das liegt vor allem an der starken Zusammensetzung aus Vitamin C und Tocopherol, auch als Vitamin E bekannt.

Anti-Aging-Wunder: Regt Kollagenbildung an

Das ist aber immer noch nicht alles! Das wertvolle Öl gilt in Kreisen von Beautyliebhaber:innen als wahre Anti-Aging-Wunderwaffe. Freie Radikale, die die Zellen angreifen, werden so besser abgeschirmt. Und durch den hohen Vitamin-C-Gehalt regt es die Kollagenbildung der Haut an und sorgt damit für einen zusätzlichen Schutz vor Erschlaffung.

So baut ihr Marula-Öl in eure Beauty-Routine ein

Jetzt zum wichtigsten Punkt: Um das Öl ab sofort in eure Pflege-Routine mitaufzunehmen, könnt ihr ein paar Tropfen in eure Tagespflege mischen und anschließend auf eure Haut auftragen. Oder ihr verwendet Pflegeprodukte, die das Öl bereits enthalten. Die dritte Option ist vollkommen clean: Denn viele schwören darauf, nur noch das reine Öl zu verwenden. Das Gleiche gilt übrigens auch in Sachen Haare! Entweder ihr benutzt Produkte mit Marula-Öl oder ihr massiert es einfach nach der Haarwäsche in die Spitzen ein.