Ihr habt Lust auf eine neue Haarfarbe, seid aber noch völlig unentschlossen in welche Richtung es gehen soll? Dann haben wir jetzt einen heißen Tipp für euch. Denn diesen Sommer tauchen wir unsere Haare in Cherry Coke. Natürlich nicht wortwörtlich. Das Getränk dient aber als Vorlage für DEN Beautytrend des Sommers.

Was die besondere Nuance ausmacht und wem sie richtig gut steht, verraten wir euch hier.

Cherry Coke: Auf diese Haarfarbe setzen wir diesen Sommer

Der Sommer ist endlich da, und wir haben pünktlich dazu einen neuen Haarfarben-Trend für euch parat. Während unsere geliebten „Cherry Cokes Lips“ bereits seit einigen Monaten auf Tiktok viral gehen, gibt es nun auch das passende Pendant für die Haare dazu. Und soviel sei schon mal verraten: Haartechnisch wird es diesen Sommer ganz schön fierce! Denn der Beauty-Trend „Cherry Coke Hair“ verzeichnet auf Tiktok bereits 73 Millionen Aufrufe. Der Trend ist einfach perfekt für alle, die klassische Haarfarben wie Blond oder Braun zu langweilig finden, und gerne mal etwas Aufregung in ihr Hairgame bekommen wollen. Und liebe missen, gerade im Sommer können wir uns ruhig mal etwas trauen, oder? Eben!

Dove Cameron feiert die fruchtige Haarfarbe

Auch einige Stars sind bereits auf den „Kirschcola-Zug“ aufgesprungen. So scheint zum Beispiel Schauspielerin und Sängerin Dove Cameron ein Fan von dem Haarfarben-Trend zu sein. Auf Instagram präsentierte sie erst kürzlich ihren neuen Look. Und auch Fans lieben den roten Braunton in ihren Haaren! „Die Haarfarbe ist ein Traum. Ich muss zum Friseur!“, schreibt ein Fans zum Beispiel zu einem Foto von Dove. Und auch wir lieben das Cherry-Upgrade!

Uns erinnert die Haarfarbe übrigens ganz stark an die frühen 2000er Jahre. Pop-Ikonen wie Christina Aguilera haben die angesagte Haarfarbe damals schon gerockt. Kein Wunder, dass der Beautytrend 2023 nun sein großes Comeback feiert. Immerhin lieben wir (und die Gen Z) alles, was nach Y2K schreit.

Das macht die Farbe so besonders

Das Besondere an dem Frisurentrend: das Rot ist nicht irgendein Rot, sondern der Ton kommt – wie der Name eben schon sagt – in der Farbe einer Kirsch-Cola daher. Heißt: das Haar basiert auf einem schwarzen oder braunen Farbton mit roten, weinroten und sogar violetten Untertönen. Cherry Coke ist damit weniger knallig, wie ein klassischer Rot-Ton. Wer schon länger mit einem rötlichen Ton geliebäugelt hat, sich bislang aber noch nicht an eine Statement-Farbe getraut hat – this is your sign!

Cherry Coke Look sieht nicht nur bei glatten Haaren richtig edel aus, sondern zieht auch bei Locken und Wellen alle Blicke auf sich. Zudem steht die Nuance sowohl hellen als auch dunklen Hauttypen und ist somit bestens geeignet für alle, die gerne mit einer Hingucker-Haarfarbe durch den Sommer schreiten möchten. Besonders bietet sich der Farbton für hellbraunes oder helles Haar an. Aber auch bei dunkleren Haarnuancen sieht die Farbe richtig schön aus, da das Rot vor allem in der Sonne durchscheint.

So gelingt der Look

Das beste an dem Look: ihr bekommt den angesagten Farbton sogar ohne Blondierung ins Haar. Denn auch bei schwarzem Haar strahlt die rote Farbe etwas durch. Somit werden eure Haare nicht unnötig strapaziert. Der Sommer ist für unsere Haare meist ohnehin schon eine kleine Herausforderung.

Tipp: Da der Cherry Coke Farbton aber aus einer ganz besonderen Mischung aus weinroten und violetten Untertönen entsteht, empfiehlt sich definitiv ein Besuch beim Friseur. Die Expert:innen können den Ton auch genau auf euren Hautton abstimmen.