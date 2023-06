Im vergangenen Jahr war „Wednesday“ DIE Serienüberraschung schlechthin. Kein Wunder, dass bei diesem Hype alle Fans einer zweiten Staffel entgegenfiebern. Und auch Hauptdarstellerin Jenna Ortega hat schon einige Vorstellungen, wie es für Wednesday weitergehen wird.

Doch sie betont: es wird sich einiges ändern!

Mehr Horror in zweiter Staffel „Wednesday“

Als Wednesday Addams spielte sich Schauspielerin Jenna Ortega in die Herzen unzähliger Fans und kreierte nicht nur mit ihrem Sarkasmus, sondern auch mit ihren Tanzmoves einen richtigen Hype um die Serie und ihren Charakter. Als dann eine zweite Staffel angekündigt wurde, kursierten dementsprechend viele Theorien, was denn mit Wednesday nach dem Schockfinale aus Staffel eins passieren sollte.

Zur Erinnerung: Wednesday konnte zwar Marilyns Pläne durchkreuzen, musste dafür aber einige Opfer bringen. Vor allem mit Blick auf ihren Crush Tyler, der sich als böser Gehilfe entpuppt und damit die Hoffnungen der Fans auf eine Beziehung zerstört. Für Fans blieb nur zu hoffen, dass Xavier, Wednesdays zweiter Vertrauter, vielleicht doch noch Gefühle für sie hat.

Doch während Fans online seit Monaten überlegen, wie die beiden zueinander finden könnten, zerschlägt die Hauptdarstellerin diese Hoffnungen jetzt in einem neuen Interview. Denn im Gespräch mit Schauspielerin Elle Fanning erklärt sie gegenüber „Variety“, dass sie genug davon hat, Wednesday auf ihre Liebesbeziehungen zu reduzieren. „Wir lassen jede romantische Liebesbeziehung für Wednesday weg, was wirklich großartig ist“, so die 20-Jährige. Stattdessen soll sich die zweite Staffel auf einen ganz anderen Teil der Handlung fokussieren. „Wir haben beschlossen, dass wir den Horror-Aspekt der Serie etwas mehr in den Vordergrund rücken wollen“, erklärt Jenna. „Weil sie so unbeschwert ist und man sich bei einer Serie wie dieser mit Vampiren, Werwölfen und Superkräften nicht zu ernst nehmen will.“

Jenna Ortega kritisiert Liebesdreieck

Bereits in der Vergangenheit betonte Ortega, dass das Liebesdreieck aus Staffel eins für sie bei weitem nicht der interessanteste Aspekt der Serie war. Ganz im Gegenteil; sie verstand nie ganz, warum ihre Rolle denn so gefühlsgeleitet war. Gegenüber „ETalk“ erklärte sie etwa: „Was die Jungs angeht, musste ich es akzeptieren“, so Jenna. „Ehrlich gesagt, werde ich diese Dreiecksbeziehung so sehr bekämpfen, weil ich sie einfach nur beschützen will. Ich glaube nicht, dass Wednesday jemals in einer Dreiecksbeziehung sein würde.“

Dass Jenna jetzt mehr Mitsprache bei Wednesdays Zukunft hat, könnte übrigens auch daran liegen, dass sie in der zweiten Staffel nicht mehr nur als Hauptdarstellerin arbeiten wird. Stattdessen ist sie auch als Produzentin tätig. Für Jenna eine „natürliche Weiterentwicklung“. Denn sie hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit ihrer Rolle beschäftigt und weiß genau, was sie möchte. „Wir hatten schon so viele Ideen, und ich bin jemand, der sehr praktisch veranlagt ist. Ich will wissen, was vor sich geht“, sagt sie. „Und bei einer Figur wie Wednesday, die so geliebt wird und eine Legende ist, wollte ich einfach nichts falsch machen.“

„Wednesday“: Dieser Star könnte für Staffel 2 zurückkehren

Neben all den Änderungen in Sachen Liebe wünscht sich Jenna noch einen weiteren großen Plottwist. Direktorin Weems – aka Schauspielerin Gwendoline Christie – soll zurückkehren. Nachdem sie in der ersten Staffel den Serientod gestorben ist, könnte das ein ziemlich schwieriger Plan sein. Doch Jenna will sich davon offensichtlich nicht aufhalten lassen. „Wednesdays Beziehung zu Weems ist eine meiner Lieblingsfiguren, weil sie sehr, sehr unterschiedliche Frauen sind und ständig gegeneinander kämpfen, aber gleichzeitig wollen sie beide den Erfolg der anderen sehen“, betont Jenna. „Und da Gwendoline so talentiert ist, wie sie ist, ist es einfach ein Vergnügen, mit ihr zu arbeiten, also tue ich alles, was in meiner Macht steht, um die verrücktesten Plots auszuhecken, die diese Frau von den Toten zurückbringen könnten.“

Welche Plots das genau sind und ob Weems wirklich zurückkehrt, verrät sie aber nicht. Bis die zweite Staffel von „Wednesday“ erscheint, müssen wir uns ohnehin noch ein wenig gedulden. Denn ein genaues Startdatum gibt es noch nicht!