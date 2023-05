Der Sommer ist da und mit ihm begrüßen wir nicht nur die warmen Temperaturen, sondern auch neue Beautytrends, die unsere Nägel in echte Hingucker verwandeln. Ein Trend, der aktuell die Herzen der Beauty-Enthusiasten höherschlagen lässt, sind die sogenannten Jello Nails. Inspiriert von dem leckeren Pudding, erobert dieser außergewöhnliche Nail-Art-Trend jetzt unsere Instagram-Feeds und die Nagelstudios.

Was hinter den angesagten Nageldesign steckt und wie ihr die Trend-Maniküre selbst kreieren könnt, verraten wir euch hier.

Die „Jello Nails“ sind DER Nageltrend des Sommers

Der Sommer ist endlich angekommen und mit ihm auch gleich mal ein heißer neuen Beautytrend für unsere Nägel. Und zwar erobern die sogenannten Jello Nails gerade unseren Instagram-Feed und Tiktok-For-You-Page. Und so viel sei schon mal verraten: Dieser farbenfrohe und ultracute Maniküretrend hat bereits zahlreiche Influencer:innen und Beauty-Enthusiasten begeistert und ist der perfekte Begleiter für die warmen Tage. Wir sehen uns förmlich schon wie wir diesen Beautytrend mit einem leckeren Eis in der Hand ausführen.

Aber was genau sind Jello Nails (oder Jelly Nails) eigentlich? Der Name verrät es bereits: sie sind von dem wabbeligen, bunten Dessert Jello, hier natürlich besser bekannt als Wackelpudding, inspiriert. Klar, wir alle wissen, dass Götterspeise in allmöglichen Farben daher kommen kann. Doch diesen Sommer setzen wir, passend zum Barbiecore Trend, vor allem auf rosa Töne. Für den Signatur-Look wird bei dieser Nagelkunsttechnik ein durchsichtiger Nagellack verwendet, dem rosa Farbpigmente beigemischt werden. Das Ergebnis? Eine ultraglänzende, und leicht transparente Optik, die an pinkes Gelee erinnert. Mehr davon bitte!

Deshalb lieben wir dieses cute Nageldesign

Jello Nails schreien nicht nur nach Sommer, sie werten auch sofort jedes Outfit auf. Zudem überzeugt das Design durch seine Vielseitigkeit. Denn es gibt unzählige Möglichkeiten, Jello Nails zu gestalten und an den eigenen Geschmack anzupassen. Von Pastelltönen über Neonfarben bis hin zu mutigen Metallics – bei diesem Trend ist für jeden etwas dabei – vorausgesetzt ihr seid der Farbe Rosa nicht ganz abgeneigt.

Dann sind eurer Kreativität jedenfalls gar keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt also mit verschiedenen Farbkombinationen und Designs experimentieren, um euren individuellen Stil zu unterstreichen. Wie wärs hier zum Beispiel mit einer fruchtigen Variante, die an eine saftige Wassermelone erinnert? Bei diesem Look wird der Jelly-Style mit dem Beautytrend Reverse French kombiniert. Was so viel bedeutet wie, dass eben nicht die Spitze gefärbt wird, sondern die Linie am Nagelansatz. In Kombi mit dem transparenten Gelee-Look ein echter Hingucker und perfekt für den Urlaub oder die nächste Sommerparty.



So geht’s

Aber wie werden Jello Nails eigentlich gemacht? Ihr könnt euch den Look entweder im Nagelstudio eures Vertrauens verpassen lassen. Profis arbeiten hier meist mit einem speziellen Gel-Lack. Doch ihr könnt das Jelly-Design auch ganz easy selbst kreieren. Und so geht’s:

Step 1: Zuallererst werden die Nägel wie gewohnt vorbereitet und in Form gebracht. Tipp: Mit mandelförmigen, mittellangen Nägeln kommen Jello Nails besonders schön zur Geltung.

Step 2: Tragt dann einen klaren Base Coat auf. Gut trocknen lassen!

Step 3: Jetzt kommen wir zur Jelly-Magic. Für den typisch durchsichtigen Gelee-Look werden nämlich einfach ein paar Tropfen farbiger Nagellack (Pinkton nach Wahl) mit einem transparenten Lack sorgfältig vermischt. Im Zusammenspiel ergibt das nämlich den perfekten Jello-Ton, der schön pastellig ist und den Nagel darunter leicht durchschimmern lässt. Tragt diesen Mix dann mit einem Pinsel oder einem Schwamm auf eure Nägel auf.

Step 4: Nachdem die Farbe getrocknet ist, wird zum Schluss noch eine weitere Schicht Klarlack aufgetragen, um das Ganze zu versiegeln und den Jello-Nails den letzten Schliff zu verleihen. Viel Spaß beim nachmachen!