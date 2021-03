Emilia hat einfach kein Glück bei den “Love Island”-Jungs. Denn jetzt hat sich Alex von der Blondine getrennt. Das ist inzwischen schon die dritte Abfuhr für die 21-Jährige.

Aber nicht nur dieses Couple geht jetzt getrennte Wege. Auch Paco und Angelina sind kein Paar mehr.

“Love Island”-Couple Alex und Emilia sind getrennt

Schon wieder eine Trennung bei “Love Island”. Nachdem sich Adriano von Bianca “getrennt” hat, ist es jetzt auch bei Couple Alex und Emilia vorbei. Und das setzt der emotionalen Blondine ziemlich zu. Denn es ist bereits die dritte Abfuhr, die sie in der Show bekommen hat. Von Tag eins hat die 21-Jährige einfach kein Glück mit den “Love Island”-Jungs. Denn, anfangs war sie mit Adriano ein Paar, der gleich nach dem ersten Abend den Schlussstrich zog. Dann hat sie sich in Fynn verknallt, der aber nur Augen für sein Couple Greta hatte. Als Alex als neue “Granate” in die Villa zog, schien sich endlich das Blatt für die Blondine zu wenden. Doch jetzt hat auch er sie abserviert. “Ich kann dir nur ehrlich und direkt sagen, dass ich dazu tendiere, dass es nicht das ist, was ich suche”, sagt er zu Emilia und “trennt” sich daraufhin von ihr.

Nach dem Trennungsgespräch brach die emotionale Emilia in Tränen aus und kann überhaupt nicht verstehen, was sie falsch gemacht hat. Auch Alex ist traurig nach seiner Entscheidung, steht aber trotzdem dazu. “Ich kann mich nicht unglücklich machen, um sie glücklich zu machen”, sagt er später.

Auch Paco “trennt” sich von seinem Couple

Doch Alex und Emilia sind nicht das einzige Couple, dass ab sofort getrennte Wege geht. Auch Paco und Angelina haben sich in der letzten Folge von “Love Island” getrennt. Das dürfte die Fans allerdings nicht sonderlich überraschen. Denn seitdem Bianca wieder als “Single” in der Villa ist, weicht ihr Paco nicht mehr von der Seite. Auch Angelina hat das natürlich bemerkt und nimmt die “Trennung” gelassen. “Du bist ein super Mädchen, aber der Funke hat gefehlt”, sagt der 25-Jährige zu Angelina.

Alle Folgen von “Love Island” zum Streamen auf TVNOW.