Wer sagt eigentlich, dass nur Paare sich am Valentinstag gegenseitig beschenken? Warum kann ich mir auch nicht ganz einfach selbst etwas Gutes tun – ganz im Sinne von #metime und #selflove! Egal ob Single oder vergeben, es ist Zeit, aus alten Mustern auszubrechen. Und deshalb beschenken wir uns zum Valentinstag heuer einfach selbst.

Wir hätten da auch schon ein paar Ideen für euch.

10 Valentinstag-Geschenke nur für dich selbst

Vergiss deinen Partner. Dieses Jahr stehst du ganz alleine am Valentinstag an erster Stelle. Celebrate your selflove mit:

1. Dyson Corrale

Der Haarglätter von Dyson sollte auf deiner Wunschliste definitiv gaaaanz weit oben stehen. Denn in Sachen Styling ist dieses Hightech-Gadget ein absolutes Must-Have. Der Glätter ist nämlich kabellos und schützt die Haare mit seinen biegsamen Heizplatten aus einer Mangan-Kupfer-Legierung obendrein auch noch vor zu viel Hitze. We know, mit knapp 500 Euro nicht unbedingt ein Schnäppchen. Aber wir versprechen euch, das ist es absolut wert. Und wir sprechen da aus Erfahrung, denn wir durften den fancy Glätter schon selbst testen und wollen seither eigentlich nichts anderes mehr an unsere Haare lassen!

2. Lush Produkte

Der Duft der Lush Produkte ist einfach absolut unwiderstehlich. Wir lieben die bunten Badebomben, die frischen Haarshampoos und die süßen Seifen. Das Sortiment des tierfreundlichen und nachhaltigen Unternehmens ist riesig UND man kann die Produkte auch alle online bestellen. Zum Valentinstag gibt’s sogar eine eigene Kollektion. Da werdet ihr für euren #MeTime-Abend garantiert fündig.

3. “Heart Brush” von IT Cosmetics

Neben der perfekten Foundation ist ein guter Make-up Pinsel ein absolutes Must-have. Wir sind absoluter Fan der US-Beauty-Brand IT Cosmetics und deshalb natürlich auch totaaaal begeistert von der Limited Edition des “Heavenly Luxe Heart Brush”, die es dieses Jahr zum Valentinstag gibt. Der Foundation Pinsel hat nicht nur einen absolut cuten herzförmigen Pinselkopf, sondern sorgt beim Auftragen außerdem für eine makellos Grundierung. Perfekt für Foundation, Puder und Cremes. Erhältlich für etwa 30 Euro zum Beispiel in ausgewählten Douglas-Filialen und online.

4. Jo Malone London Duftkerze

Duftkerzen gehören zu einem perfekten Me-Time-Abend definitiv dazu. Wir sind ja fast schon süchtig nach den Düften von Jo Malone London. Und nicht nur die Kerzen, sondern auch die Diffuser und natürlich die Colognes sind einfach mega! Da werdet ihr garantiert fündig. Erhältlich bei Douglas.

5. Sextoys

Yes. Ihr habt richtig gelesen. Valentinstag ohne ein bisschen Sexy-Time? Das geht gar nicht! Wer sich am Tag der Liebe selbst ein Geschenk machen will, der sollte sich unbedingt ein Sextoy gönnen. Worauf wir übrigens nicht mehr verzichten können, ist der Satisfyer. Bäääm, was für ein Orgasmus! 😉 Stöbert einfach mal durch den Online-Shop von eis.at!

6. Hautpflege von La Prairie

Unsere Haut hat nur das Beste verdient. Wie auch sonst eigentlich alles an uns! Und weil die vergangenen Monate einfach mega anstrengende waren, solltest du dir heuer zum Valentinstag etwas ganz Besonderes gönnen. Unser Tipp: Hautpflege-Produkte von La Prairie. Die Skin Caviar Collection straft die Haut und versorgt sie mit genügend Feuchtigkeit. Perfekt für eine Wellnessbehandlung zu Hause. Erhältlich im Online-Shop.

7. Nespresso Kaffee

Kaffee ist unser Lebenselixier! Deshalb können wir davon einfach nicht genug bekommen. Und darum dürfen wir uns zum Valentinstag ruhig selbst mit jeder Menge Nachschub beschenken. Für Nespresso-Liebhaber: Mit Nespresso World Explorations kann man gerade Kaffeekulturen aus aller Wert zu Hause genießen. Von Wien nach Kapstadt, Tokio, Stockholm, Buenos Aires und Shanghai – koste dich zum Valentinstag durch die verschiedensten Aromen.

8. Philips Lumea

Ein weiteres Beauty-Gadget, das du dir zum Valentinstag gönnen könntest, ist der Philips Lumea Prestige. Glatte Beine das ganze Jahr über? Klingt doch mega! Mit dem Lumea kein Problem, denn das ist ein Haarentfernungsgerät für zu Hause, mit dem du ganz easy Langzeiteffekte erzielst.

9. Eine Designer-Tasche

Du denkst schon lange darüber nach, dir selbst mit einer Designer-Tasche eine Freude zu machen? Schon lange liebäugelst du mit einer Chanel-Tasche? Now is the time! Warum lange warten, wenn der Valentinstag doch direkt vor der Tür steht! Ganz ehrlich, nach diesem harten Jahr, hast du es dir absolut verdient, dir selbst mit einem It-Piece eine Freude zu machen. Denk gar nicht lange darüber nach, sondern gönn dir!

10. Schokolade

Fix wie nix! Auch Schokolade zählt zu den Geschenken, die du dir am Valentinstag unbedingt selbst machen solltest. Das schlechte Gewissen einfach mal hinten anstellen und genießen. Pure Gönnung darf ruhig mal sein! Und wer doch teilen will, der kann gerade süße Botschaften mit der “Zarte Worte”-Edition von Milka verschenken.