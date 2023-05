Anouther day, another beauty trend. Ja, schon wieder macht ein neuer Skincare-Hype auf Tiktok die Runde. „Dry Cleansing“ nennt sich nun der vermeintliche Heilige Gral in Sachen Reinigungsroutine. Aber was kann der Beautytrend wirklich?

Wir verraten euch, was es mit der „trockenen Gesichtsreinigung“ auf sich hat und ob ihr den Trend ausprobieren solltet.

Dry Cleansing: Neue Reinigungsmethode wird gehyped

Viele von uns haben über die Jahre hinweg eine eigene Abschminkroutine entwickelt. Make-up-Entferner, Reinigungsgel, Wasser … hauptsache die Haut wird richtig sauber. Doch immer mehr Beauty-Addicts überdenken ihre Reinigungsmethode. Zuletzt sorgte vor allem das koreanische Double Cleansing für Begeisterung. Doch nun wartet schon der nächste Trend auf uns, der strahlende und reine Haut verspricht. Denn auf Tiktok geht gerade die „Dry Cleansing“–Methode viral.

Der Hashtag zu dem Trend verzeichnet bereits 48 Mio. Aufrufe und unzählige Tiktok-User:innen schwören auf diese Methode. Sie behaupten sogar, dass ihre Haut dadurch viel zarter und weicher ist. Zudem soll die Methode dabei helfen, die Poren zu reinigen und die Talgproduktion zu minimieren. Was so viel heißt, wie: weniger Pickel. Gesunder, strahlender Teint? Yes please! Aber ist die Methode wirklich so ultimativ, wie es das Netz behauptet?

So funktioniert Dry Cleansing

Die Idee hinter dem Trend ist recht simple. Wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei um eine Reinigungsmethode, bei der eben kein Wasser verwendet wird. Das bedeutet: Anstatt das Gesicht vorher zu befeuchten, wird der Cleanser einfach auf die trockene Haut aufgetragen. Im nächsten Schritt reibt ihr das Gesicht gründlich mit dem Produkt ein, um alle Verschmutzungen und Make-up-Reste von eurer Haut zu entfernen. Ganz ohne Wasser kommt der Trend (zum Glück) nicht aus. Denn natürlich wird das Reinigungsgel bzw. Schaum dann gründlich mit Wasser abgespült. So die Theorie!

Solltet ihr den Trend ausprobieren?

Ihr fragt euch jetzt bestimmt: funktioniert der Trend? Die Antwort ist nicht ganz eindeutig. Denn ob diese Methode was für euch ist, hängt ganz stark von eurem Hauttyp und dem Reinigungsprodukt ab. Aber fest steht: Schaum- und Gelreiniger sollten nicht ohne Wasser verwendet werden. Denn sie sind für die Anwendung in kleinen Mengen mit Wasser konzipiert. Die unverdünnte Verwendung großer Mengen kann zu Reizungen und Trockenheit mit einer Störung der Hautbarriere führen.

Vor allem Personen mit besonders sensibler Haut oder chronischen Hautproblemen (wie Ekzemen oder Schuppenflechte) sollten diese Methode ohne Wasser gar nicht erst ausprobieren. Und, wenn dann bitte nur in Absprache mit einer Dermatologin oder einem Dermatologen.

Die Idee des Dry Cleansings ist allerdings durchaus berechtigt. Denn der Vorteil an dieser Methode ist, dass Schmutz und Make-up tatsächlich schneller entfernt werden, da die Wirkstoffe tiefer eindringen können. Unser Tipp: Wählt für eure Abschminkroutine besser einen Reinigungsbalm! Diese sind dafür gemacht, auf trockener Haut angewendet zu werden. Und vor allem wasserfestes Make-up könnt ihr mit ölhaltigen Produkt wesentlich leichter entfernen, als mit einem Gel zum Beispiel. Oder aber ihr setzt auf die bereits erwähnte Double Cleansing Methode und verwendet zuerst Balm oder Reinungsöl und dann ein wasserlösliches Waschgel.