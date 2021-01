Ein neues Online-Spiel blickt auf das vergangene Jahr mit einem Augenzwinkern zurück. Im 2020 Game kann man Klopapier horten und durch die Buschfeuer in Australien rennen.

Das Online-Game ist für jeden frei verfügbar und kostenlos.

Neues Spiel blickt auf 2020 zurück

Angefangen bei den massiven Buschfeuern in Australien, bis zur Quarantäne und weiter zum Aktienmarkt-Crash – Wer bereits vergessen hat, was das vergangene Jahr alles zu bieten hatte, kann es jetzt in einem neuen online Game Revue passieren lassen. Denn im 2020 Game erlebst du mit deinem Avatar die “Highlights” des vergangenen Jahres. Das alles kombiniert mit einer schon fast lächerlich schlechten Grafik bringt das Spiel einen schon beinahe wieder zum Schmunzeln. In ungefähr zehn Minuten hat man sich durch die online Version von 2020 durchgespielt und kann nur darauf hoffen, dass 2021 besser wird. Jeder der mit einem Augenzwinkern auf dieses Jahr zurückblicken möchte und das Klopapier horten schon etwas vermisst, kann das 2020 Game online gratis spielen.

In kürzester Zeit programmiert

Wenn man sich die Pixelgrafik des Spiels angeschaut hat, dann ist es nicht verwunderlich, dass es auch nicht lange gebraucht hat es zu programmieren. Der Entwickler des 2020 Game ist Max Garkavyy und er hat tatsächlich nur sechs Monate gebraucht, um es zu entwickeln.