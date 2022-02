Manche Sternzeichen reizt das Spiel mit dem Feuer. Andere wollen einfach mal ausbrechen aus Erwartungen und Verpflichtungen. Wieder andere werfen ihre Bedenken an Konsequenzen ganz über Bord und geben sich ihrer Lust oder ihrem Bedürfnis ganz ohne Gewissensbisse hin. Denn ihre dunkle Seite gewinnt immer wieder unkontrolliert die Überhand.

Diese Tierkreiszeichen haben eine verborgene Seite in sich.

Skorpion

Skorpione wirken auf den ersten Blick vollkommen ruhig und gelassen. Doch in ihnen tobt ein Sturm an Gefühlen, die der Skorpion sich nicht offenbaren traut. Das stachelige Sternzeichen versteht keine Späße, wenn es um Loyalität und Versprechen geht. Darauf reagiert der Skorpion wahnsinnig allergisch. Hinzu kommt, dass er sehr nachtragend ist, weshalb er beim kleinsten Fehler seines Gegenübers den Stachel zieht und eine Intrige aus dem Hinterhalt plant. Seine rachsüchtige Art wird gesteuert von seinen starken Gefühlen, welche tief in ihm schlummern und nur darauf warten geweckt zu werden.

Schütze

Der Schütze liebt es, hohe Risiken einzugehen. Seine Zielstrebigkeit gibt ihm das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Im Grunde geht er immer davon aus, zu gewinnen. Doch der Schütze leidet an einer Arroganz, die eher an Selbstüberschätzung grenzt. Immer wieder versucht er aufs Neue, sich diesem Persönlichkeitsmerkmal nicht hinzugeben, aber vergeblich. Das Spiel und der potenzielle Sieg reizen ihn einfach zu sehr. Diese dunkle Seite in ihm kommt immer wieder zum Vorschein, auch wenn der Schütze sie zu unterdrücken versucht.

Jungfrau

Idealvorstellungen und Perfektionismus sind für die Jungfrau wie die Luft zum Atmen. Ihre perfektionistische Art bringt ihr selbstverständlich viel Lob und Anerkennung ein, doch es bleibt nicht beim Perfektionismus. Der Drang nach Perfektion wandelt sich mit der Zeit in einen Kontrollwahn. Nichts und niemand kann es ihr recht machen. Aber wer ist schon fehlerlos? Doch die kleinen Fehler ihrer Mitmenschen treiben die Jungfrau immer wieder in den Wahnsinn. Sie hat keinerlei Verständnis für Fehler und wird dabei sogar laut, ungehalten und unfair. Sie wirft ihren Mitmenschen dann schnell Dinge an den Kopf, die sie gar nicht so meint und verwandelt sich in eine Furie.