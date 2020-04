Weltweit arbeiten Forscher unermüdlich an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Wissenschaftler an der Universität Oxford geben nun Hoffnung, dass sie bereits im September einige Million Dosen bereitstellen können.

Wie die New York Times berichtet, hat man den Impfstoff bereits erfolgreich an Affen getestet. Nun wollen die Forscher weitere Tests durchführen.

Impfstoff im September?

Wissenschaftler des Jenner Instituts an der Universität Oxford sind zuversichtlich, dass sie bereits im September die ersten Millionen Dosen ihres Impfstoffes ausgeben können. Zwar muss die Impfung noch einige Tests bestehen, doch noch während die Forscher klinische Studien durchführen, produziert das Serum Institute of India, der weltweit größte Impfstoff-Hersteller, die Impfung bereits in Eigenregie. Dabei hat das Institut aber noch keine Garantie, dass die Impfung tatsächlich funktioniert.

Der Impfstoff wurde bereits an sechs Rhesusaffen getestet, und das mit Erfolg. Als die Affen dem Virus ausgesetzt wurden, zeigte in den folgenden 28 Tagen keiner Symptome. Rhesusaffen weisen in Bezug auf ihre DNA-Bausteine große Ähnlichkeiten zum Menschen auf. Die Forscher hoffen nun auf Eil-Genehmigungen der Regulierungsbehörden, um weitere Tests durchführen zu können. Sie müssen nämlich nachweisen, dass der Impfstoff auch für den Menschen verträglich ist.

Klinische Studie bis Ende Mai

Der nächste Schritt soll eine klinische Studie mit 6.000 Menschen sein. Ihnen möchte man den Impfstoff oder ein Placebo-Mittel injizieren. Die Tests sollen bis Ende Mai laufen. Das Jenner Institute schrieb in einer Pressemitteilung, im Idealfall sei die Wirkung des Impfstoffs schon im Herbst bewiesen. Dies hänge allerdings auch von Faktoren ab, die schwer vorhersehbar seien. Unter anderem könnte eine stark sinkende Infektionsrate im Sommer dazu führen, dass sich zu wenige Probanden anstecken.

Denn aus ethischen Gründen ist es nicht möglich, Menschen absichtlich mit dem Virus zu infizieren. Man muss die Wirksamkeit der Impfung also unter natürlichen Bedingungen testen. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass sich das Virus weiterhin ausbreiten muss, damit man die Wirksamkeit des Mittels unter Beweis stellen kann.

So funktioniert die Impfung

Der Impfstoff soll übrigens folgendermaßen vor einer COVID-19-Erkrankung schützen: Die Impfung nimmt das genetische Material des Coronavirus und injiziert es in ein Erkältungsvirus, das neutralisiert wurde, damit es sich nicht bei Menschen ausbreiten kann. Das modifizierte Virus ahmt COVID-19 nach und signalisiert so dem Immunsystem, den Betrüger abzuwehren. Somit bietet es Schutz vor der eigentlichen Krankheit.