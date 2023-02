Fans der „Bad Boys“-Filme dürfen sich jetzt freuen: Denn jetzt steht endlich fest, dass Will Smith und Martin Lawrence offiziell für einen vierten Teil der beliebten Action-Komödie auf die Leinwand zurückkommen. Und das, obwohl die Zeichen für eine weitere Fortsetzung nicht unbedingt gut standen. Bis jetzt!

Die beiden Drogenfahnder Mike und Marcus kehren also endlich wieder zurück nach Miami und versuchen, ihren vierten Fall zu lösen.

Will Smith und Martin Lawrence stehen für „Bad Boys 4“ vor der Kamera

Die Detectives Mike Lowrey und Marcus Burnett sind wieder da! Das kündigten die beiden Schauspieler Will Smith und Martin Lawrence jetzt mit einem lustigen Instagram-Clip an. Darin überrascht Smith seinen Kollegen Lawrence in seinem Zuhause. Dieser öffnet die Türe und fragt: „Ist es endlich so weit?“. Will kann sich vor Freude kaum zurückhalten und ruft: „Es ist so weit!“ Dann freuen sich beide über die tollen Neuigkeiten und weihen nun auch alle Zuseher ein: „Es ist offiziell: Bad Boys 4 kommt!“, so die zwei Hollywoodstars. Nur über den Titel scheinen sich beide noch nicht ganz so einig zu sein. Aber seht selbst:

Bereits vor einiger Zeit machten erste Gerüchte die Runde, dass „Bad Boys“ einen weiteren Teil bekommt. 1995 sah man den beiden Drogenfahndern aus Miami zum ersten Mal zu, wie sie einen tricky Fall lösen. 2003 folgte dann eine Fortsetzung. Und der lang ersehnte dritte Teil der Action-Komödie, „Bad Boys for Life“, kam 2020 in die Kinos. Dass Mike und Marcus auch ein viertes Mal ermitteln werden, war für Fans der Filmreihe eigentlich schon fix.

Doch dann kam es zu dem berühmt-berüchtigten Zwischenfall während der Oscarverleihung 2022. Wir erinnern uns: Will Smith ohrfeigte Moderator Chris Rock, nachdem dieser seine Frau Jada Pinkett Smith beleidigt hatte. Das Filmprojekt „Bad Boys 4“ wurde daraufhin auf Eis gelegt. Bis jetzt! Denn wie mehrere Branchenmagazine, darunter auch The Hollywood Reporter, berichten, gibt es nun offiziell grünes Licht für Teil vier.

Gebeutelte Regisseure auch wieder am Start

Momentan soll sich der Film noch in der Phase der Vorproduktion befinden. Doch fest steht bereits, dass Jerry Bruckheimer, der unter anderem für seine Arbeiten an „Fluch der Karibik“ und „Top Gun“ bekannt ist, auch wieder mit an Board ist. Genauso wie das Regie-Duo aus Belgien: Adil El Arbi und Bilall Fallah. 2020 haben die beiden bereits an „Bad Boys für Life“ mitgewirkt. Auch für die Marvel-Serie „Ms. Marvel“ arbeiten sie an einigen Episoden.

Dann der heftige Dämpfer: Ihr großes Projekt „Batgirl“ wurde seitens des Filmstudios eingestampft. Und das, obwohl der Film bereits so gut wie fertig war. Mit dem vierten Teil von „Bad Boys“ können die beiden Belgier aber nun ein weiteres Mal beweisen, dass sie etwas von ihrem Handwerk verstehen: Menschen zu unterhalten!

Fans sind außer sich vor Freude

Die Nachricht über den vierten Teil der „Bad Boy“-Filme sorgt bei Fans des Schauspiel-Duos für große Freude. Unter dem Instagram-Post von Will Smith sammelten sich binnen kürzester Zeit etliche Kommentare. „Großartige Neuigkeiten! Ihr beide bleibt für immer meine Crushes! Danke für all die tollen Erinnerungen“, scheibt etwa jemand. „DAS ist das Comeback, auf das ich gewartet habe“, kommentiert ein anderer User und spielt damit höchstwahrscheinlich auf den Ohrfeigen-Skandal an. Die meisten Fans sind sich jedenfalls einig: „Wir sind bereit!“.