Habt ihr Lust auf große Veränderungen in eurer Beauty-Routine? Dann wird es vielleicht Zeit für ein klassisches Makeover. Und wer sich nicht entscheiden kann, wohin die Veränderung gehen soll, kann einfach einen Blick in die Sterne werfen.

Denn die Sternzeichen geben auch Hinweise auf passende Beauty-Trends.

Krebs: Mix and Match – Beauty Edition

Die Krebse gehören nicht zu den Sternzeichen, die gerne Entscheidungen treffen. Am liebsten wären sie einfach immer überall dabei. Und eben diese Angst vor Entscheidungen spielt sich auch gerne in ihrem Look wieder. Denn wer will sich schon festlegen zwischen edgy und romantisch oder elegant und sportlich? Die Krebse definitiv nicht – sie mischen 2023 lieber alle Styles zusammen.

Löwe: Statement Brows

Wer Löwen kennt, der weiß: sie LIEBEN Aufmerksamkeit. Im Rampenlicht fühlen sie sich einfach am wohlsten und scheuen auch nicht davor zurück, einige extreme Looks zu testen, um weiterhin Gesprächsthema Nummer eins zu bleiben! Wie wäre es 2023 etwa mit Bleached Brows? Dieser Look zieht garantiert alle Blicke auf die Löwen.

Jungfrau: Beauty-Farbenspiel

Die Jungfrauen mögen Extreme. Schließlich weiß das selbstbewusste Sternzeichen ganz genau, was ihm oder ihr steht und worin sie gut aussehen. Da kann man auch schon ein paar Risiken eingehen – und gleichzeitig alle Blicke auf sich ziehen. Dieses Jahr könnte dieses Experimentieren bedeuten, dass die Jungfrauen tief in den Farbtopf greifen und Lidschatten auf eine neue Ebene heben.

Waage: All natural

Die liebevollen und sentimentalen Waagen finden 2023 wieder zurück zum Ursprung – auch in ihrer Beauty-Routine. Deshalb setzen sie bei einem Makeover gerne auf den No Make-Up Make-Up-Look und greifen zu sanftem Bronzer und einer ausgiebigen Skincare-Routine, die einen Glow von innen heraus verursacht.

Skorpion: More is More

Die mutigen Skorpione mögen es, aufzufallen. Das gilt natürlich auch bei ihrer Beauty-Routine. Für das 2023-Makeover könnte das bedeuten: auffällige Make-Up-Looks mit jeder Menge Schmuck aufpeppen und gerne auch mal ein bisschen übertreiben. Denn mit ihrem Selbstbewusstsein schaffen es die Skorpione ohnehin, auch die kuriosesten Looks voller Selbstvertrauen rüberzubringen, sodass diese einfach immer überzeugen.

Schütze: Make it Sparkle

Wenn sich die Schützen an ein Beauty-Makeover wagen, wird es Zeit, endlich die leidenschaftliche und feurige Seite in ihnen hervorzuholen. Denn sie mögen es eigentlich gerne, zu experimentieren. Nur allzu oft bevorzugen sie dann aber lieber die Komfortzone. 2023 wird sich das ändern und die Schützen entdecken ihre Vorliebe für alles was glitzert und sparkelt.

Euer Sternzeichen ist nicht dabei? Keine Sorge: Hier kommt ihr zu Part 1!