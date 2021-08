Reddit-User diskutieren gerade über die Frage, warum Männer ihr Handy ungern mit ihren Freundinnen teilen.

Spoiler: Es geht nicht immer nur um Pornos und Fremdgehen!

1. Überraschungen und Geschenke

Jetzt mal ganz ehrlich: Wollt ihr unbedingt am Handy entdecken, was euer Freund für euren Geburtstag geplant hat? Oder noch schlimmer, den Verlobungsring in seinen Screenshots entdecken? Eben!

“Ich will ihr einen Heiratsantrag machen, und ich habe alle Bilder des Rings, den ich gekauft habe, und Nachrichten mit ihren Freunden und ihrer Familie, in denen das ganze geplant wird”, schreibt ein Reddit-User.

2. Peinliche Google-Suchen am Handy

Es geht scheinbar nicht immer nur um Pornos im Suchverlauf. Wie ein User schildert, sind auch die einfachen Google-Suchen manchmal zu peinlich. “Ich suche die ganze Zeit eine Menge seltsamen Mist, wie zum Beispiel, wer in einem Kampf zwischen einem Löwen und einem Tiger gewinnen würde und so. Jedes Mal, wenn ich meine Freundin Google benutzen lasse, tippt sie ein Wort ein und sagt: ‘Warum hast du das gesucht?’, schreibt ein User.

Dem schließen sich viele an und erzählen, dass es ihnen peinlich ist, zuzugeben, dass sie bereits Rechtschreibungen, Wortbedeutungen und die richtige Kochzeit für Eier googlen mussten.

3. Zum Schutz der Freunde

Es sind nicht immer die eigenen Geschichten und Geheimnisse, die Männer auf ihren Smartphones verstecken wollen. Manchmal muss die Freundin nicht alle schmutzigen Details aus dem Leben der eigenen Freunde wissen. Schließlich sind sie ja nicht Teil der Beziehung, erzählt ein User. “Ich bin der Gruppentherapeut und Ansprechpartner für viele meiner Freunde”, schreibt ein User. “Ich möchte nicht, dass jemand anderes absichtlich oder versehentlich etwas Privates liest.”

Es müssen aber nicht immer ernste Themen sein, erzählen viele. Manchmal reichen schon die ekelhaften und skurrilen Unterhaltungen mit den Freunden – vom harmlosen Streit mit der Freundin bis hin zu ekligen Toilettengewohnheiten.

4. Es gibt immer etwas, das die Partnerin wütend machen könnte

Wer anfängt, im Handy des Partners zu schnüffeln, hat meistens schon jegliches Vertrauen in den anderen verloren und sucht nurmehr nach Streitgründen. So empfinden es zumindest viele in der Community und erzählen von den skurrilsten Gründen, warum ihre Freundinnen dann doch noch einen Streit angefangen haben.

Ein Reddit-Account hat dazu sehr explizite Beispiele aus einer früheren Beziehung:

“Es gab eine ‘Danielle’ in meinen Kontakten – ja, die Personalverantwortliche, die doppelt so alt war wie ich , aus meinem ehemaligen Job von vor drei Jahren.

, aus meinem ehemaligen Job von vor drei Jahren. “Meine kleine Schwester schickte mir ein Zwinker-Emoji (meine Ex war davon überzeugt, dass das Zwinker-Emoji rein sexuell ist und niemals einfach nur ein Zwinkern).”

(meine Ex war davon überzeugt, dass das und niemals einfach nur ein Zwinkern).” “Auf meinem Telefon befanden sich Fotos von Mädchen, die auf meinem Telefon waren, weil ich sie auf dem geschäftlichen Instagram-Account postete, den sie für die Modemarke eingerichtet hatte, die wir gemeinsam gegründet hatten.”

Viele erzählen auch von Streitigkeiten, weil die Freundinnen eben nichts gefunden hatten – was für viele auf ein besseres Verheimlichen statt das Fehlen einer Affäre hindeutete.

5. Die heiligen Handy-Einstellungen

“Sie wird meine Einstellungen und Anpassungen durcheinander bringen. Sie hat nicht einmal die Sidebar auf ihrem Telefon ausgefüllt.” Ob hinter der Aussage eine billige Ausrede steckt, ist unklar. Die Community sieht es jedenfalls ähnlich; einige Nutzer fürchten offenbar um ihre Einstellungen!

6. Privatsphäre

Für viele ist das Handy eines der wichtigsten materiellen Dinge im Leben. Suchmaschine, Tagebuch, Geschenkekatalog und Möglichkeit, mit den Freunden im Kontakt zu bleiben. Gerade in längeren Beziehungen schreiben viele davon, dass sie eben diese eine Sache gerne für sich selbst haben. “

In dem Moment, in dem man eine Beziehung eingeht und mit dem Partner zusammenlebt, teilt man alles. Man teilt das Essen, die Wohnung, das Bett, nichts gehört ‘mir’, alles gehört ‘uns’. Und das ist normal, daran ist nichts auszusetzen. Aber kann ich etwas behalten, das mir gehört, das nur mir gehört und das niemand anfassen darf? Mein Handy gehört mir. Das Handy meiner Freundin ist ihres. Ich werde ihres nie benutzen und sie benutzt meins nicht.”

7. Pornos am Handy

Das haben jetzt vermutlich die meisten erwartet aber die genauen Gründe sind nicht immer nur Scham. “Ich möchte nicht, dass meine Freundin denkt, sie wäre nicht genug“, schreibt etwa ein Nutzer. Aber auch die skurrilen Porno-Suchen und Fetisch-Recherchen sind vielen einfach peinlich.