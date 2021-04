Jeder kennt sie – die Zeit, in der man unmotiviert, schlapp und lustlos ist. Wir haben 5 Tipps, mit denen wir jede Stimmung heben und den Alltag neu erstrahlen lassen. Denn wir holen uns das Tropenfeeling in die eigenen vier Wänden, wenn wir mal wieder so richtig urlaubsreif sind!

1. Bring Farbe in dein Leben!

Du sitzt seit ungefähr einem Jahr gefühlt nur noch in den eigenen vier Wänden und kannst deine Wohnung schon gar nicht mehr sehen? Dann wird es Zeit, etwas Farbe ins Spiel zu bringen. Hol dir coole neue Polster, tausche langweilige Bilder durch Sommerbilder vom Strand, durch Palmenblätter oder was dich sonst noch in Urlaubsstimmung bringt und freue dich jedes Mal aufs Neue, wenn du sie ansiehst! 😍

2. Das Sommer-Getränk

Darfs ein bisschen fruchtig exotisch sein? Na aber sicher, nur her damit! Wenn wir an einem tropischen Cocktail schlürfen fühlen wir uns gleich an den Strand versetzt. Geht’s dir genauso? Wir haben ja einen neuen Favoriten, wenn es um den It-Cocktail für 2021 geht: Der Kiss of the Dragon mit der neuen Limited Edition „Drachenfrucht-Pink Guave“ von Pago! Möchtest du gerne testen? Dann gleich in unserer missAPP bei den missACTIVITIES vorbeischauen. Coole Rezepte findest du übrigens hier.

3. Upcycling

Mach etwas neues aus deinen alten Blumentöpfen. Weiße, schwarze oder farblose Blumentöpfe finden wir sowas von langweilig! Etwas Farbe, Gold und Glitzer passen immer und schwupp di wupp, erstrahlen die Blumen nicht nur in einem neuen Outfit, sondern blühen vielleicht auch noch mehr?! 😛 We will see! Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert!

4. Die richtige Playlist

Oh ja, Musik hilft einfach IMMER! Egal, ob es um Liebeskummer geht, bei dem wir lautstark ganz sentimentale Lieder mitkreischen oder wenn es um die Sport-Playlist geht, die uns einfach jederzeit motiviert. Auch für die Tropenstimmung generieren wir uns unsere Lieblingsplaylist. Am liebsten hören wir dann Chill-Musik und die neuesten Sommerhits. Und du so? 🥳

5. Sonne, Sonne, Sooooonne!

Ja, klingt nervig, weil es dir jeder sagt, aber: Schnapp’ dir jeden Sonnenstrahl, den du kriegen kannst! Das hebt nicht nur die Laune, sondern beugt auch eine Depression vor! Und wenn du den ganzen Tag vor dem Computer sitzt oder sich die Sonne mal wieder nicht blicken lässt, dann besorge dir eine Tageslichtlampe! Diese gaukelt deinem Körper vor, dass du im Tageslicht arbeitest und macht dich so nicht ganz so müde vom vielen Bildschirmschauen. Probiere es aus! 😃

