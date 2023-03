Bist du es leid ständig Frösche zu küssen, die leider Frösche bleiben! Gefühlt ein halbes Leben bist du auf der Suche nach deinem Traummann oder deiner Traumfrau. Jetzt willst du nicht mehr auf sie hoffen oder warten. Der Plan zur Umsetzung lautet: Manifestation!

Du kannst dir das sogenannte „Law of Attraction“ zunutze machen und dir den Mann oder die Frau deiner Träume ganz einfach herbei manifestieren. Und so funktioniert es:

So manifestierst du dir deinen Wunschpartner

Das Leben ist kein Wunschkonzert – oder doch? Natürlich geht es beim Manifestieren nicht darum, deine Wünsche einfach mal blind ins Universum zu brüllen, um dann darauf zu hoffen, dass sie eintreffen. Vielmehr soll es darum gehen, in deine eigene Schöpferkraft zu kommen. Denn du selbst bist Schöpfer deiner eigenen Realität. Und diese folgt dem Prinzip des „Law of Attraction“. Dieses kraftvolle Gesetz erfährst du tagtäglich. Etwa, wenn du bestens gelaunt in die U-Bahn steigst und plötzlich freundliche Blicke erhältst. Schwebst du auf Wolke Sieben, scheint es die Welt generell gut mit dir zu meinen. Frei nach dem Motto – „wir ernten, was wir säen“, fällt den Glücklichen Glück zu. You know the Game! Mit einer verbitterten, lustlosen Attitüde kann nichts Gutes daherkommen.

Um uns noch ein wenig esoterischer auszudrücken: Wer mit gebrochenem Herzen, auf einer niedrigen Schwingungsebene seinen Wunschpartner manifestiert, wird doch wieder in einer Beziehung landen, in der er oder sie sich nicht wohlfühlt. Wichtig ist, um langfristiges Liebesglück zu finden, musst du erstmal an der Liebe zu dir selbst arbeiten. Denn je besser du dich fühlst, desto höher ist deine Schwingungsfrequenz. Auf diesem Level wirst du dich nicht nur viel leichter tun, bewusst zu manifestieren – deine Manifestation wird auch einen Mann oder eine Frau erreichen, die sich auf demselben Energielevel befinden.

1. Arbeite an deiner Selbstliebe

Das Gesetz der Anziehung richtet sich danach, dass deine Gedanken und Gefühle in direkter Verbindung mit deiner Lebenssituation stehen. Daher ist es von immenser Wichtigkeit, dass du an deiner Selbstliebe arbeitest. Behandle dich so wie du es verdient hast. Darunter fällt auch dein äußeres Erscheinungsbild. Fühlst du dich in dem ausgeleierten T-Shirt wirklich wohl? Nein? Dann weg damit! Sei gut und ehrlich zu dir. Sei deine eigene beste Freundin, die sich liebevoll und voller Verständnis um dich kümmert. Positive Affirmationen helfen dir dabei.

2. Lerne dich kennen

Wer willst du sein? Wie willst du dein Leben verbringen? Was sind deine Wünsche und Ziele? An welchen Themen willst du noch arbeiten. Hör auf vor dir selbst wegzulaufen und sei richtig ehrlich mit dir selbst. Nur wer weiß, was er wirklich will, kann auch richtig manifestieren.

3. Mach Platz

Du weißt nun, was du willst und wohin die Reise geht. Frag dich jetzt, welcher Mann oder welche Frau in diesem Szenario Platz hat. Und wie kannst du Platz für ihn oder sie schaffen? Schaffe Raum für diese andere Energie. Wenn deine „freie“ Bettseite mit Kissen und Büchern voll bedeckt, dein Kleiderschrank aus allen Nähten platzt, wo ist da der Raum für eine andere Person? Kannst du dir deinen Traummann/ deine Traumfrau in deinem Apartment, deinem Bett, deinem Badezimmer vorstellen? Wenn nicht, richte es dir so ein, dass dein Wunschpartner/ deine Wunschpartnerin jederzeit willkommen ist.

4. Zeit zu manifestieren

Welche Eigenschaften soll dein zukünftiger Seelenpartner/ deine Seelenpartnerin haben, um in deinen Lebensplan zu passen? Welche Qualitäten soll er/sie haben. Selbstbewusst? Spontan? Offen für verrückte Ideen? Ein Familienmensch? Kinder ja – nein? Gehe hier wirklich ins Detail und schaffe konkrete Bilder und Emotionen. Nur wenn du wirklich weißt, was du willst, und diesen Wunsch verinnerlicht hast, kannst du es auch erfolgreich im Äußeren manifestieren. Der Begriff des „manifestierens“ kommt vom lateinischen Wort „manifestier“, übersetzt „etwas sichtbar machen“. Um deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin zu bekommen, solltest du also davon ausgehen, dass er oder sie bereits da ist. Indem du dein Innerstes in der Vorstellung bereits verwirklicht hast, bringst du es nach Außen. Du musst also absolutes Vertrauen haben und überzeugt davon sein, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. „Nicht denken … Wissen!“ Wie schon Morpheus zu Neo sagte ;-).

5. Vision Board oder Collage hilft

Je lebendiger und emotionaler dein Wunschszenario ausfällt, desto stärker ist deine Manifestationsenergie. Das Erstellen eines Vision-Boards oder einer Collage kann dir dabei helfen. Schreibe die Formulierung deiner Manifestation in die Mitte. Füge rundherum passende Worte, beispielsweise Gefühle und Fotos dazu. Momentaufnahmen, die für dich eine erfüllte Beziehung darstellen. Dein fertiges Vision-Board hängst du dann an einen Platz, wo es dir mehrmals ins Auge springt. So verankert sich dein Wunsch fest in deinem Hirn, ganz so als hätte er sich schon erfüllt.

6. Lebe deine Vision

Beschäftige dich jeden Tag mit deiner Vision und verhalte dich so, als wäre sie schon in Erfüllung gegangen. Starte zum Beispiel morgens mit einer Manifestationsmeditation indem du dir fünf Minuten lang ganz intensiv dieses Szenario vorstellst. Wie riecht, schmeckt und fühlt sich dein Partner, deine Partnerin an? Hier bist du eingeladen, mit allen Sinnen zu arbeiten.

Wir wünschen dir viel Spaß und vor allem Erfolg!