Wir alle wissen es: Nur wer sich selbst liebt, kann auch von anderen geliebt werden. Das Zauberwort in dieser Hinsicht lautet – Selbstwertgefühl! Doch leider sind nicht alle von uns mit einer großen Portion davon gesegnet. Aber hier die gute Nachricht: Ein stärkeres Selbstwertgefühl zu bekommen, lässt sich erlernen. Mit diesen Tipps gelingt es dir.

Es muss nicht immer gleich alles auf einmal sein: es reicht wenn du dir step by step einen Tipp nach dem anderen zu Herzen nimmst und versuchst umzusetzen.

Mit diesen Tipps stärkst du dein Selbstwertgefühl

Hand aufs Herz, was denkst du über dich, wenn du in den Spiegel schaust? Was kommt dir als erstes in den Sinn? Alles, was du über dich denkst und in welchem Licht du dich darstellst, beschreibt deinen Selbstwert. Und sicher ist: ein hohes Maß an Selbstwertgefühl verbessert unsere Lebensqualität, verändert unsere Beziehungen ins Positive, und hilft uns im Arbeitsleben. Dieses Selbstvertrauen entsteht aber leider nicht einfach so über Nacht. Es ist ein laufender Prozess bestehend aus vielen Kleinigkeiten, die zum großen Ganzen beitragen. Wir haben hier für euch 4 Tipps gesammelt, die dabei helfen, euch selber mehr Wert zu schätzen. Los geht’s!

1. Affirmationen statt Vorsätze

Schon klar, das Jahr hat gerade erst Angefangen und wir alle neigen dazu, mit neuen Vorsätzen ins neue Jahr zu starten. Umso größer die Enttäuschung über uns selbst, wenn wir diese nicht einhalten können. Es ist daher an der Zeit die guten alten Vorsätze, gegen positive Affirmationen einzutauschen. Was das nun heißt`? Wir sagen NEIN zu Druck oder Verzichte, und JA zu uns selbst. Unsere Psyche hat dank Pandemie, Lockdown und Co schon genug zu tun, da braucht es nicht auch noch diesen crazy Erfolgsdruck. Affirmationen hingegen können zu jedem beliebigen Zeitpunkt anfokussiert und angepasst werden.

Unser Tipp: Behandle dich selbst mit ausreichend Freundlichkeit! Sag jeden Tag etwas liebes zu dir. Hört sich am Anfang vielleicht etwas lächerlich an, aber es wird dir gut tun. Vertrau uns! Du musst auch nicht direkt mit „Ich liebe mich“ anfangen, es reicht auch schon wenn du sagst „Ich bin in Ordnung“.

2. Kenne deine Stärken

Für Menschen mit besonders hohem Selbstwertgefühl klingt dieser Punkt wirklich easy. Für alle anderen kann dies aber eine große Herausforderung sein. Manche kennen einfach keine Antwort auf die Frage: „Was sind deine Stärken?“ Das Problem: Wir neigen leider dazu, unsere Stärken nicht als diese wahrzunehmen. Du hast immer ein offenes Ohr und deine Freunde können sich auf dich verlassen? Das ist definitiv nicht selbstverständlich. Mach dir deine Stärken bewusster. Du findest garantiert viele Dinge, die dich ausmachen.

3. Schreibe eine Erfolgsliste

Nimm dir – ganz oldschool – Stift und Zettel in die Hand und schreibe deine Erfolge auf. Dieser Punkt klingt für einige vielleicht lächerlich. Ist es aber nicht! Im Gegenteil: Nur wer sich seine Erfolge bewusst vor Augen führt, lernt es, sich selbst mehr zu schätzen. Denn leider neigen wir automatisch dazu, uns unsere Fehler immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wenn uns jemand fragen würde: „Was waren deine größten Fehler“, würde uns allen vermutlich sofort eine ganze Liste mit Dingen einfallen. Wenn es aber um Erfolge geht, schauts da meist schon viel happiger aus. Das müssen wir ändern!

Du bist besonders introvertiert und fragst dich jetzt ob der Anruf beim Arzt auch als Erfolg zählt? Ja und wie! Du konntest bei der Verhandlung mit deinem Chef oder deiner Chefin etwas mehr Gehalt raushandeln? Gut gemacht! Schreib dir auch kleine Erfolge auf und lies sie dir durch, wenn du zweifelst.

4. Lerne dich selbst zu akzeptieren

Die Akzeptanz deiner Schwächen und das Wissen, dass du immer gut genug bist, ist für eine starkes Selbstwertgefühl essentiell. Denn manche Dinge an dir oder deiner Vergangenheit kannst du einfach nicht verändern. Langfristig ist es alles andere als hilfreich, dich dafür fertig zu machen. Versuche es also zu akzeptieren.