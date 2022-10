Die Liebe zu finden, ist nicht immer einfach. Es gibt unzählige Möglichkeiten potenzielle Partner:innen kennenzulernen: über Freunde, online oder beim Fortgehen. Doch gerade Online-Dating funktioniert nicht bei allen von uns gleich gut. Besonders diese Sternzeichen tun sich bei Tinder, Bumble und Co. nämlich schwer.

Diese Tierkreiszeichen sollten Online-Dating lieber sein lassen.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr intuitives und emotionales Sternzeichen. Deshalb spielt gerade bei ihm das erste persönliche Treffen eine besonders große Rolle. Lernt er jemanden über das Internet kennen, dann scheint es nie wirklich zu passen. Das liegt daran, dass er über Dating-Apps oft ein falsches Bild von seinem Gegenüber bekommt, welches einfach nicht seinen Vorstellungen entspricht. Darum beendet der Krebs das erste Treffen meist schon direkt nach den ersten paar Minuten.

Fische

Fische sind sehr träumerische und romantische Personen, die noch an die Liebe auf den ersten Blick glauben. Kein Wunder, dass es über Apps einfach nicht klappen will. Denn in ihrer Vorstellung treffen sie die wahre Liebe ganz zufällig, ähnlich wie in Liebeskomödien, direkt beim Bäcker, am Bahnhof oder an der Supermarkt-Kasse. Aus diesem Grund finden sie potenzielle Kandidat:innen auch nie über Online-App, denn ihnen fehlt beim Swipen einfach die Magie.

Jungfrau

Die perfektionistische Jungfrau sucht natürlich nach dem perfekten Partner bzw. nach der perfekten Partnerin fürs Leben. Doch über Online-Dating will das nicht so recht klappen. Ständig swipt sie nach links, denn das Angebot erfüllt einfach nicht ihre Anforderungen. Trifft sie sich dann doch ausnahmsweise einmal mit einem ihrer wenigen Matches, dann fehlt einfach jegliches Knistern. Deshalb bleibt es meistens auch bei dem einen Treffen. Die Jungfrau versucht einfach viel zu krampfhaft jemanden zu finden, der alle Punkte auf ihrer Liste erfüllt.