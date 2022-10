Schon seit einigen Tagen ist Kanye West wieder in aller Munde. Zuletzt hatte sein „White Lives Matter“-Shirt bei seiner Modenschau in Paris für große Diskussionen gesorgt. Neben dem T-Shirt sorgen jetzt allerdings auch so einige negative Äußerungen zu Hollywoodstars via Social Media für großes Aufsehen. Dabei äußerte er sich nämlich auch über Hailey Bieber, die Frau seines Freundes Justin Bieber.

Doch Justin ist über den Online-Diss alles andere als erfreut.

Justin Bieber distanziert sich von Kanye West

Verscherzt es sich Kanye nun auch mit seinen Freunden? Wegen seines „White Lives Matter“-Shirts steht Kanye scharf in der Kritik. Unter anderem kritisierte ihn auch „Vogue“-Redakteurin Gabriella Karefa-Johnson, die sein T-Shirt als „zutiefst beleidigend, brutal und gefährlich“ beschrieb. Doch damit konnte der „Donda“-Interpret offenbar nicht umgehen, weshalb er die Redakteurin über seine Instagram-Story beleidigte.

Das wollte Hailey Bieber, die mit der Redakteurin befreundet ist, allerdings nicht einfach so stehen lassen und verteidigte Gabriella öffentlich. Dafür kassierte sie dann allerdings einen von Kanyes verbalen Ausrastern. Der behauptete nämlich in einem seiner Postings, dass Hailey Bieber eine Nasen-Op gehabt hätte. Das ging Justin Bieber jetzt jedoch zu weit.

Justin Bieber ist verletzt

Gegenüber TMZ behauptet jetzt einer der Freunde des „Stay“-Interpreten, dass Justin sehr verletzt von der Aktion sei. Diese Aktion sei deshalb besonders schlimm für den „Love Yourself“-Interpreten, weil die Biebers Kanye 2020 in einer schwierigen Phase unterstützt hatten. Doch jetzt hat es der Rapper für Justin eindeutig zu weit getrieben und distanziert sich daher von ihm.