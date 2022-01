Das Luxus-Label Prada begeistert bei der Mailand Fashion Week! Bei der Männern-Modenschau liefen unter anderem Hollywoodstars wie Jeff Goldblum und Kyle MacLachlan über den Laufsteg.

Mit dabei waren auch andere Nachwuchsstars, die ihr Model-Talent unter Beweis stellten.

Star-Aufgebot bei Mailand Fashion Week

Während den Fashionweeks in den Modemetropolen dieser Welt ist es nicht ungewöhnlich, dass unzählige Stars und Sternchen anwesend sind. Normalerweise befinden sich diese jedoch nicht auf dem Laufsteg, sondern direkt darunter, in der First Row. Nicht so bei Prada! Das italienische Luxus-Label drehte den Spieß einfach mal um und ließ Hollywood-Größen, aber auch Newcomer-Stars für sich laufen.

Und das mit großem Erfolg! Nicht nur, dass die Leih-Models einen tollen Job gemacht haben; auch beim Publikum und bei Fans im Netz stießen die Stars auf große Begeisterung. Wie etwa Kyle MacLachlan, der für seine Rollen in „Twin Peaks“, „Sex and the City“, „Desperate Housewives“ und „How I Met Your Mother“ weltberühmt ist. Der 62-Jährige ist sichtlich stolz auf seinen Model-Auftritt! Auf Instagram freut er sich: „Was für eine Ehre, die Prada Show eröffnen zu dürfen!“

Auch Jeff Goldblum schwebte bei der Mailänder Modewoche über den Laufsteg. Bei der Prada-Show präsentierte er einige Kleidungsstücke aus der Herbst/Winter-Kollektion 2022. Normalerweise kennt man den 69-Jährigen aus Filmen wie „Jurassic Park“, „Guardians of the Galaxy“ oder „Grand Budapest Hotel“. Dass er Schauspieler aus Leidenschaft ist, hat er während der Modenschau nochmal bewiesen. Denn Goldblum beendete die Show mit einer kleinen Einlage: Er kam aus dem lila beleuchteten Tunnel auf den Laufsteg und zeigte sich verwundert, dass er Teil einer Modenschau ist, bevor er selbstbewusst über den Catwalk lief.

Schauspielstar Jeff Goldblum in einem neuen Prada-Ensemble. Bild: Imaxtree

Nachwuchsstars am Laufsteg

Neben den altbekannten Schauspielgrößen haben sich auch Newcomer unter die Models gemischt. So waren unter anderem auch Asa Butterfield („Sex Education“), Thomas Brodie-Sangster („Das Damengambit“), Damson Idris („Outside the Wire“), Tom Mercier („We Are Who We Are“), Jaden Michael („Vampires vs. the Bronx“), Louis Partridge („Enola Holmes“) und Ashton Sanders („The Equalizer 2“) am Laufsteg zu sehen.

Asa Butterfield, bekannt als Otis Milburn aus „Sex Education“. Bild: Imaxtree

Die Show trug den Titel „Body of Work“. Inspiriert habe die Prada-Designer Miuccia Prada und Raf Simons „Theater und Kino als Spiegel der Realität“. „Schauspieler sind Interpreten der Realität, die eingesetzt werden, um die Wahrheit durch ihre Darstellungen widerzuspiegeln“, heißt es seitens der Luxus-Marke.