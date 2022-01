Baby-News aus dem „Haus des Geldes“-Universum: Esther Aceba – bekannt als Stockholm – ist schwanger. Die freudige Nachricht verkündete die spanische Schauspielerin mit einer Fotoreihe auf Instagram – und die Bilder sind einfach nur bezaubernd.

Die Schauspielerin präsentiert die ihren Followern nun wunderschöne Schnappschüsse ihres wachsenden Babybauchs.

Esther Acebo: „Haus des Geldes“-Star ist schwanger

In dem Netflix-Hit „Haus des Geldes“ spielt Esther Acebo Stockholm, die im Laufe der Serie zu den Bankräubern überläuft und sich in den heißblütigen Räuber Denver verliebt. Die spanische Schauspielerin spielt in der Serie zudem die Mutter des kleinen Cincinnati. Nun erwartet Esther aber auch im wahren Leben Nachwuchs.

Die wunderschöne Nachricht verkündete die 38-Jährige bereits vor einigen Wochen. Während ihres Urlaubs auf den Kanarischen Inseln, hatte sich die Stockholm-Darstellerin im karierten Bikini mit Sonnenbrille und wachsender Körpermitte präsentiert (zweites Slide) und erklärt, dass sie es kaum noch abwarten könne, ihren Nachwuchs endlich in den Armen zu halten.

„Ich zähle nur noch die Wochen“, schrieb die 38-Jährige damals zu ihren süßen Bikini-Bildern. Jetzt begeistert sie das Netz mit neuen Aufnahmen.

Fans sind entzückt

Die Schauspielerin teilte jetzt eine Reihe an neuen Fotos auf Instagram und verzückt damit ihre Community, denn die Bilder könnten wohl nicht bezaubernder sein.

Die Bald-Mama strahlt dabei überglücklich in die Kamera. Ihre Fans freuen sich mit der werdenden Mama und sind bei diesem Einblick in ihr Privatleben ganz begeistert: „Einfach nur wunderschön“, „Du strahlst richtig“ oder „Wie gut dir dieses Babybäuchlein steht“ sind nur ein paar der lieben Fan-Kommentare.

Wird es ein Cincinnati?

Einige User können sich Anspielungen an ihre „Haus des Geldes“-Rolle wohl nicht verkneifen. So schreibt ein Follower: „Cincinnati is real.“ Außerdem sind sich die Fans bezüglich der Namensgebung im Falle eines Jungen bereits mehr als einig. „Das Baby heißt dann hoffentlich Cincinnati?!“, heißt es in einem Kommentar.

Auch der Vater des Kindes war in der Kommentarspalte ein Thema: „Denver oder Arturo?“, witzelte der Fan. Wer wirklich der Vater des Kindes ist, das gab die 38-Jährige nicht bekannt. Die Schauspielerin lässt tatsächlich nur sehr wenige Details über ihr Privatleben an die Öffentlichkeit durchsickern.