Es war wohl DIE Hochzeit des Jahres: Nicola Peltz und Brooklyn Beckham gaben sich in Florida das Ja-Wort. Und fest steht: es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um diesen Tag zu einem Event der Superlative zu machen.

Und natürlich waren auch etliche Stars mit dabei!

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben „Ja“ gesagt

Nach der Verlobung von Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im Sommer 2020 liefen die Hochzeitsplanungen bis zum Schluss auf Hochtouren. Nun hat das Ereignis der Extraklasse seinen absoluten Höhepunkt gefunden. Die Milliardärs-Tochter und der Sohn des britischen Promi-Ehepaars David und Victoria Beckham, haben sich am Samstag (09. April) das Ja-Wort gegeben. Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sind nun also offiziell Mann und Frau!

Vor Freunden, Familie und etlichen Promigästen wurde der Bund fürs Leben geschlossen, wie mehrere US-Medien berichten. Erste Fotos zeigen zum Beispiel Serena Williams, Eva Longoria, Elizabeth Hurley, Gisele Bündchen und Ex-Spice-Girl Mel B.

„Handyverbot“ bei Hochzeit

Offiziell wurden aber noch keine Bilder von der Hochzeit mit der Öffentlichkeit geteilt. Das Brautpaar schien auch großen Wert darauf zu legen. So sollen alle Gäste bereits im Vorfeld darum gebeten worden sein, keine Bilder oder Videos von der Trauung auf den sozialen Medien zu posten.

Und um das Event auch vor Fotografen geheim zu halten, wurde das Brautpaar mit Sonnenschirmen und Bettlaken abgeschirmt. Viel von der Location ist also noch nicht zu sehen. Wie „Page Six“ aber berichtet waren Kerzen im Festzelt aufgestellt und es lief, ganz klassisch, „I will always love you“ von Whitney Houston.

Brautkleid von Valentino

Obwohl es also noch keine offiziellen Aufnahmen von der Hochzeit gibt, kann man schon einen ersten Blick auf die Braut erhaschen. Auf Fotos, die die unter anderem „Daily Mail“ veröffentlicht hat, ist Nicola in einer traumhaften Robe von Valentino zu sehen.

Die Tochter des Hedgefond-Manager Nelson und Laufstegmodel Claudia Peltz soll sich im Vorfeld mehrmals mit dem Designer Pierpaolo Piccioli in Rom getroffen haben. Sie habe zuvor nicht gewusst, wie ihr Brautkleid aussehen sollte. Das mit Valentino herauszufinden, sei „wirklich unglaublich“ gewesen, erzählte sie in einem Interview mit „CR Fashion Book“ im November.

Event der Extraklasse

Übrigens: Satte 4 Millionen Euro soll das ganze Spektakel, das auf dem Anwesen der Peltz-Familie in Miami stattfand, gekostet haben. Insgesamt drei Tage lang soll gefeiert werden. Das Fest habe bereits am Freitagabend mit einem Dinner begonnen, am Samstag stand dann eben die Trauung an und am heutigen Sonntag soll ein Mittagessen die Feierlichkeiten beschließen. Die Beckham-Peltz-Familie weiß wohl wie man feiert!