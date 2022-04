OMG, das ist keine Übung!! Jennifer Lopez und Ben Affleck sind verlobt. Nachdem bereits Paparazzi-Fotos von J.Lo mit einem auffälligen Ring am Finger im Netz aufgetaucht sind, bestätigte die Sängerin nun die tollen News auf ihrer Website.

Die zwei Cuties waren bereits vor 17 Jahren verlobt.

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich verlobt

Es war DAS Liebes-Comeback im letzten Jahr: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben 17 Jahre nach ihrer Trennung tatsächlich wieder zueinander gefunden. Und nun wollen die beiden Hollywood-Stars auch den nächsten Schritt wagen. Die zwei Lovebirds haben sich verlobt, wie Jennifer nun selbst auf ihrer Website bekannt gab.

In einem Video, das J.Lo auf ihrem Twitter-Account postete, verkündete sie, dass sie eine aufregende Geschichte mit ihren Fans teilen möchte. Dazu postete die Sängerin ein Ring-Emoji. Zudem bestätigte ein Sprecher der 52-Jährigen die Verlobung bereits gegenüber dem People-Magazin.

Jennifer mit Ring am Finger gesichtet

Jennifer Lopez löste erste Verlobungsgerüchte aus, als sie auf einem neuen Paparazzi-Foto, einen großen Diamantring an ihrer linken Hand trug. Page Six veröffentlichte ein Foto, auf dem die Musikerin mit ihrer Tochter Emme durch ein Möbelhaus flaniert. Wenn man genau hinsieht, erkennt man den Klunker an ihrem Finger.

Wann geheiratet werden soll, ist noch nicht bekannt. Für die beiden ist es allerdings nicht der erste Anlauf in Sachen Verlobung.

Der zweite Anlauf

Bereits im Jahr 2002 hat Ben J.Lo einen Antrag gemacht. Vor den Traualtar schafften es das On-Off-Paar damals jedoch nicht. 2003 wurde die geplante Hochzeit zunächst verschoben, mit der Begründung, dass die „übermäßige Medienaufmerksamkeit“ der Grund für diese Entscheidung sei. Kurz darauf folgte dann aber auch die endgültige Trennung.

Dieses Mal soll es besser laufen. In einem Interview mit People verriet J.Lo vor Kurzem, was ihre Verbindung zu Ben heute anders macht als Anfang der 2000er: „Wir sind jetzt älter, wir sind klüger, wir haben mehr Erfahrung, wir befinden uns an verschiedenen Orten in unserem Leben, wir haben jetzt Kinder. Und wir müssen uns dieser Dinge sehr bewusst sein.“