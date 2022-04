Nicola Coughlan erlangte durch ihre Rolle als Penelope Featherington in dem Netflix-Hit „Bridgerton“ weltweite Berühmheit. Doch vielleicht wäre es gar nie dazu gekommen. In einem Interview verriet die Schauspielerin nun, für welche Serie sie eigentlich vorgesprochen hätte.

Kleiner Hinweis: Auch diese Serie wurde zu einem Riesenerfolg!

Nicola Coughlan: Diese Rolle hatte sie nicht bekommen

Als Penelope Featherington – alias Lady Whistledown – wurde Nicola Coughlan quasi über Nacht zum Weltstar. Doch ehe Nicola ihre Doppelrolle im Netflix-Hit „Bridgerton“ ergattert hat, sprach die Schauspielerin für eine ganz andere Serie vor. Das verriet die 35-Jährige nun in einem Interview mit „BuzzFeed“.

Bei dem Gespräch wurde Nicola gefragt, für welche Rollen sie sich vor ihrem „Bridgerton“-Durchbruch beworben hätte. Daraufhin plauderte die Schauspielerin aus, dass sie vor einigen Jahren ihr Glück bei „Stranger Things“ versucht habe.

Nicola Coughlan sprach für „Stranger Things“ vor

„Ich habe vor einigen Jahren für ‚Stranger Things‘ vorgesprochen.“, so Nicola gegenüber „Buzzfeed“. Demnach habe sie die Rolle der Robin spielen wollen, die letztendlich aber von Maya Hawke verkörpert wurde. Als kleine Erinnerung: Robin Buckley ist eine Hauptfigur in der dritten Staffel. Sie arbeitete bei Scoops Ahoy in der Starcourt Mall an der Seite von Steve Harrington.

Der „Bridgerton“-Star zeigt sich aber äußerst bescheiden: „Sie [Maya Hawke] war viel besser, als ich es jemals gewesen wäre“. Trotz Absage sei es für sie eine „gute Lektion“ gewesen. Nicola habe gelernt, sich die Sachen, die sie nicht verstanden hat, noch einmal anzusehen. Nur so begreife man, „warum es nichts persönliches ist“.

Zweite „Bridgerton“-Staffel bricht einen Rekord

Seit Ende März ist die zweite Staffel der beliebten Serie auf Netflix verfügbar. Und nach nur einer Woche hat diese den Netflix-Rekord für die meistgesehene englischsprachige Fernsehserie gebrochen. Und Fans dürfen sich freuen: Staffel drei und vier wurden bereits von Netflix bestätigt.

Übrigens: Den erste Teil der heiß ersehnten vierten Staffel von „Stranger Things“ könnt ihr ab dem 27. Mai bei Netflix streamen. Der zweite Teil kommt dann am 1. Juli.

Habt ihr die zweite „Bridgerton“-Staffel schon gesehen? Na klar, ich habe sie sofort gebinged! Leider noch nicht!

