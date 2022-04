Schon länger kursieren Gerüchte, dass sich die GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann und der Profifußballer Mats Hummels daten sollen. Jetzt bestätigt das Model bei einem Interview tatsächlich: „Ja, wir daten.“

Was wohl Cathy Hummels dazu sagt?

Céline Bethmann bestätigt Datinggerüchte mit Mats Hummels

2017 gewann Céline Bethmann die Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Seitdem arbeitet die 23-Jährige erfolgreich als Model und Influencerin. Nun scheint sich auch in ihrem Privatleben einiges zu tun: Denn wie das Model jetzt ausplaudert, datet sie derzeit einen bekannten Fußballer – und sorgt damit für ordentlich Gesprächsstoff.

Céline Bethmann hatte vor einigen Tagen in ihrer Instagram-Story über ein „Dinner-Date“ berichtet. In der Story verlinkt sie den Account des Fußballers – was bei ihren Followern natürlich für viele Spekulationen gesorgt hat. Bei einem Event in Düsseldorf wurde das Model dann von einer „Vip.de“-Reporterin direkt auf den Post angesprochen.

„Ja, wir daten!“

Auf die Frage, was da tatsächlich mit dem Fußball-Weltmeister von 2014 läuft, antwortet sie mit den eindeutige Worten „Ja, wir daten!“. Und obwohl Céline nicht gerade aus dem Nähkästchen plaudert, verrät das Model dann noch, dass das Dinner mit ihm „wunderschön“ gewesen sei.

Auf die Frage, ob die zwei auch ein Paar sind, antwortet das Model mit einem Lächeln: „Also ich kenne daten nur als kennenlernen.“ Mehr wolle sie vorerst dazu noch nicht sagen.

Sind Mats Hummels und Cathy noch ein Paar?

Die Turteilei sorgt deshalb auch für Aufmerksamkeit, da Mats Hummels eigentlich noch mit Cathy Hummels verheiratet sein soll. Seit einigen Monaten kursieren aber bereits Gerüchte, wonach sich die beiden getrennt haben sollen. Auf Instagram zeigt sich das Paar, das 2015 geheiratet hat und einen gemeinsamen Sohn großzieht, aber nach wie vor als glückliche Familie.