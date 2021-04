Die Liebe ist wohl das Schönste, das es auf der Welt gibt – sofern sie erwidert wird. Denn unerwiderte Gefühle können großen Schmerz bereiten. Und darüber hinwegzukommen ist alles andere als leicht.

Wer in jemanden verliebt ist, der diese Gefühle nicht erwidern kann, weiß: Es hilft kein Weinen und Toben. Das Beste ist abzuschließen. Mit diesen Tipps fällt das vielleicht ein bisschen leichter:

1. Halte Abstand

Du bist unsterblich verliebt, aber er oder sie möchte einfach nichts davon wissen? Dann versuche, etwas auf Abstand zu gehen. Auch wenn es sich eigentlich um eine/n gute/n Freund/in handelt: je weniger du die Person siehst, desto einfacher ist es, über sie hinwegzukommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass du sie komplett aus deinem Leben streichen musst. Lass dich aber auf keinen Fall auf eine Freundschaft Plus oder Ähnliches ein. Denn dann ist es umso schwieriger, über deine Gefühle hinwegzukommen.

2. Erinnere dich daran, dass du dein Leben selbst in der Hand hast

Wenn wir in jemanden verliebt sind, dann drehen sich unsere Gedanken meist nur um diese Person. Wenn sie dann nicht genauso fühlt wie wir, bricht oft eine Welt zusammen. Es fühlt sich so an, als würde sich eine graue Wolke über unser Leben ziehen. Wir sollten uns aber daran erinnern, dass wir auch schon zuvor ganz gut ohne diese Person ausgekommen sind und das in Zukunft auch so sein wird. Wir sind nicht abhängig von anderen Menschen, schon gar nicht von jenen, die unsere Gefühle nicht erwidern. Unser Leben haben wir selbst in der Hand und wir können selbst entscheiden, um was sich unsere Gedanken drehen.

3. Stürz dich ins Dating-Leben

Sind wir erstmal verliebt, dann gibt es keine bessere Person für uns, als die, für die unser Herz gerade schlägt. Alle anderen sind eben einfach nur doof. Auch wenn es am Anfang schwer ist, sollten wir uns dennoch ins Dating-Leben stürzen und neue Leute kennenlernen. Erstens ist es eine gute Ablenkung und zweitens kann es sein, dass der oder die Richtige vorbeikommt und die unerwiderte Liebe schon bald nur eine blasse Erinnerung ist.

4. Unerwiderte Gefühle: Es liegt nicht an dir

Unerwiderte Liebe kann ganz schön an unserem Selbstbewusstsein nagen. Dabei hat es meistens eigentlich gar nichts mit uns zu tun, wenn sich jemand nicht für uns entscheidet. Eigentlich sollten wir froh sein, immerhin bedeutet das, dass wir einer schlechten und vermutlich unglücklichen Beziehung nur knapp entkommen sind. Alles hat seine Gründe, und wenn sich jemand nicht in uns verliebt, dann soll es einfach nicht sein und das ist auch gut so. Der nächste kommt bestimmt.