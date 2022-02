Nicola Coughlan wurde in ihrer Rolle als Penelope Featherington in der Netflix-Serie „Bridgerton“ quasi über Nacht zum Weltstar. Nun richtet sie sich mit einer wichtigen Botschaft an ihre Follower. Sie wolle keine Kommentare mehr zu ihrem Körper hören.

Das Netz feiert die Schauspielerin jetzt für ihre Ehrlichkeit.

„Bridgeton“-Star Nicola Coughlan spricht über Bodyshaming

Unglaublich, wir schreiben das Jahr 2022 und noch immer müssen sich Celebritys offenbar mit Bodyshaming und Hass-Kommentaren zu ihren Körpern auseinandersetzten. So leider auch der Bridergton-Star Nicola Coughlan.

Die Schauspielerin bekommt offenbar regelmäßig Kommentare über ihr Aussehen zu hören. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein. Sie richtet sich jetzt auf Instagram an ihre 1,2 Millionen Follower. Sie möchte einfach keine Kommentare mehr zu ihrem Körper hören.

„Hallo. Also, nur eine Sache…“, beginnt Nicola ihr Kommentar zu einem Foto, das sie im Spiegel zeigt. „Wenn ihr eine Meinung über meinen Körper habt, teilt sie bitte nicht mit mir.“

„Tausende Meinungen über mein Aussehen“

Die meisten Menschen seien zwar nett und würden versuchen, nicht beleidigend zu sein, erklärt Coughlan weiter. Aber sie sei nun mal bloß ein Mensch, „und es ist wirklich schwer, das Gewicht von Tausenden Meinungen über mein Aussehen zu ertragen, die mir jeden Tag direkt zugeschickt werden“.

Für Nicola sei es legitim, dass die Leute eine Meinung über sie hätten. Das lässt sich durch ihre Arbeit als Schauspielerin wohl nicht vermeiden. Sie verstehe, dass sie durch ihre Arbeit im Rampenlicht stehe und dass Menschen immer bestimmte Dinge über sie denken und sagen. „Aber ich bitte euch inständig darum, es mir nicht direkt zu schicken.“

Und da stimmen wir ihr zu! Deshalb auch von uns ein kleiner Reminder aus der Redaktion: Geht respektvoll miteinander um – vor allem auch online – und vergesst nicht, dass da ein Mensch mit Gefühlen auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. „Meinungsfreiheit“ sollte daher keine Rechtfertigung sein, um beleidigend und gemein zu sein. Spread Love not Hate!

Coughlan wurde einem größeren Publikum erstmals 2018 durch die Serie „Derry Girls“ bekannt. Sie spielt darin Clare Devlin, eine der Hauptrollen. Zwei Jahre später war sie dann als Penelope Featherington in der ersten Staffel von „Bridgerton“ zu sehen. Die zweite Staffel des Netflix-Hits soll dann endlich im März erscheinen.