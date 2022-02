Am Sonntag begab sich „BTS“-Mitglied Jimin wegen starker Bauchschmerzen in die Notaufnahme. Das teilte das Management der südkoreanischen Boyband am Montag mit. Im Krankenhaus diagnostizierte man neben einer Blinddarmentzündung auch eine Corona-Infektion.

Noch am Montag operierte man den Popstar.

„BTS“-Member Jimin mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus geliefert

Es war ein Schock für die „BTS“-Army – So nennen sich die Fans der südkoreanischen Boygroup. Am Sonntag wurde Jimin, einer der Bandmitglieder, in die Notaufnahme gebracht. Der Grund waren plötzlich auftretende und starke Schmerzen im Unterleib und leichte Halsschmerzen, wie das Management der Band mitteilte. „Jimin hatte am 30. Januar nachmittags plötzliche Bauchschmerzen und leichte Halsschmerzen. Er suchte die Notaufnahme eines Krankenhauses auf, um sich gründlich untersuchen zu lassen und einen PCR-Test zu machen“, so das Management.

Die behandelnden Ärzte diagnostizierten eine akute Blinddarmentzündung, weshalb er am Montag sofort notoperiert werden musste. Der Gesundheitszustand von Jimin soll sich laut dem medizinischen Personal allerdings schnell verbessern. Das teilte das Management ebenso in einem Statement mit. Für die nächsten Tage wird er allerdings aufgrund seiner Covid-Infektion noch stationär behandelt.

Fans sind außer sich vor Sorge

Kaum eine Fanbase ist so groß wie die der südkoreanischen Boyband. In nur kurzer Zeit sammelten sich auf Twitter tausende von Tweets unter dem Hashtag #getwellsoonjimin. Die Fans wünschen dem BTS-Mitglied „Gute Besserung“ und versichern ihm, dass sie an ihn denken und er nicht alleine sei. Allen anderen Bandmitglieder gehe es gut, so das Management.

Jimin ist allerdings nicht der einzige aus, der sich nun mit Corona infiziert hat. Inzwischen ist er sogar schon der Vierte der Boygroup, der positiv auf das Virus getestet wurde. Zuvor hatten sich schon RM, Jin und Suga im Dezember angesteckt, nachdem sie von einer Reihe von Live-Shows in den USA zurückgekehrt waren.

Get well soon Jimin. Wishing you a safe and speedy recovery 🥺 pic.twitter.com/DV5Qi5J8OV — Min Suga HQ⁷ (@MINSUGAHQ) January 31, 2022