Elisabeth Finch ist seit 2014 eine der Autorinnen der Erfolgsserie „Grey’s Anatomy“. Doch jetzt wird sie beschuldigt, über ihre eigene Krankengeschichte gelogen und falsche Erzählungen publiziert zu haben.

Das hat jetzt Konsequenzen – Finch wurde vorerst beurlaubt!

„Grey’s Anatomy“-Autorin: Hat sie ihre Krankengeschichte erfunden?

Für viele „Grey’s Anatomy“-Fans gibt es unter den aktuellen Staffeln wohl kaum Folgen, die so sehr berührten wie „Stumme Schreie“ aus Staffel 15. In der Episode steht das Thema Vergewaltigung im Fokus der Handlung, denn sowohl Jo (gespielt von Camilla Luddington) als auch eine Patientin müssen sich mit sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung auseinandersetzen.

Eine Folge, die bis heute berührt und deren Szenen auch drei Jahre nach der ersten Ausstrahlung in den Sozialen Medien kursieren. Verantwortlich für diese Folge war unter anderem Elisabeth Finch. Als Autorin für „Grey’s Anatomy“ arbeitete sie an zahlreiche Episoden und schrieb einige der einprägsamsten, darunter auch „Stumme Schreie“. In dieser Folge durfte sie sogar einen Gastauftritt als Krankenschwester absolvieren.

Geschichten von Abtreibungen und seltenen Erkrankungen

Doch Finch wurde nicht nur für ihr Schreibtalent – das sie auch bei Serien wie „The Vampire Diaries“ unter Beweis stellen durfte – von den Serienmachern gefeiert, sondern auch für ihre persönliche Geschichte, die sie immer wieder in die Show einfließen lassen konnte.

So erzählte sie etwa, dass sie eine seltene Form von Knochenkrebs habe, eine Abtreibung während einer Chemotherapie überstehen musste und eine Fehldiagnose durch einen Arzt erlitten habe. Außerdem habe Finch ihre Niere und einen Teil ihres Beines verloren.

Erfahrungen, die sie auch in Artikeln in namhaften Publikationen wie „Elle“ und „The Hollywood Reporter“ publizieren durfte. Ihre einzigartigen Erfahrungen sollen außerdem sehr einflussreich für einige „Grey’s Anatomy“-Geschichten gewesen sein.

„Grey’s Anatomy“: Interne Untersuchung läuft

Doch wie sich jetzt herausstellt, war wohl nicht jede Geschichte, die Finch teilte, auch wirklich ihre. Das behaupten zumindest einige Anschuldigungen, die Finch vorwerfen, gelogen zu haben. Eine interne Untersuchung soll das jetzt näher überprüfen.

Bis alles aufgeklärt ist, ist Finch jedoch beurlaubt. Bisher gab es von ihr noch keine Stellungnahme zu der Situation. Die „Grey’s Anatomy“-Produktionsfirma Shondaland betont jedoch: „Nur Elizabeth kann über ihre persönliche Geschichte sprechen.“