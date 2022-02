Wer hätte das gedacht. Unter dem „Grey’s Anatomy“-Cast gibt es offenbar eine Person, die gar kein Fan der Serie ist. Denn ausgerechnet Ellen Pompeo hat nur ganz wenige Folgen gesehen.

Das erzählt sie jetzt in einem neuen Podcast.

Ellen Pompeo: Sie schaut ihre eigene Serie nicht

„Grey’s Anatomy“ zählt wohl zu den bekanntesten und beliebtesten Shows aller Zeiten. Immerhin läuft die Serie mittlerweile seit 17 Jahren – und mehr als 390 Folgen. Eine, die diese Folgen jedoch nicht gesehen hat, ist ausgerechnet Ellen Pompeo – die titelgebende Meredith Grey.

Denn wie Pompeo jetzt in ihrem Podcast „Tell Me with Ellen Pompeo“ erzählt, hat sie selbst nur eine „handvoll“ der Folgen selbst gesehen. „Ich habe [„Grey’s“] gemacht – dies ist meine 18. Staffel, und es sind 392 Episoden“, erklärt Pompeo im Podcast. Worum es in den meisten Folgen ging, kann sie heute nicht mehr rekonstruieren. Denn an die 392 Episoden erinnere sie sich „nicht einmal annähernd“ mehr.

Zugegeben, so geht es wohl auch vielen Fans. Denn jede Staffel beinhaltete neben zahlreichen medizinischen Notfällen auch unzählige Beziehungsdramen, Eskalationen und unrealistische Unfälle.

Die wenigen Folgen, die Ellen jedoch gesehen hat, schaute sie nicht als Fan der Show oder, um ihr eigenes Schauspieltalent zu sehen. Nein, die Schauspielerin sah sich die Folgen aus einem ganz anderen Grund an. „Die wenigen Male, die ich Regie geführt habe, bin ich zurückgegangen und habe mir ein paar alte Episoden angesehen“, schildert sie in dem Podcast.

Folgen nur als Recherche gesehen

Die Folgen waren für sie also eine Recherche, um den richtigen Ton für ihre Regiearbeit zu treffen. Insgesamt durfte Ellen bisher übrigens bei zwei Folgen Regie führen; und zwar in Staffel 13 und 14. „Mein Ziel ist es immer, den Geist der frühen Tage zu erhalten. Das ist wirklich die harte Arbeit, zu versuchen, diese Art von DNA beizubehalten, was schwer ist, aber uns zumindest ein Ziel gibt, das wir anstreben können“, erklärt Ellen ihre Recherchearbeit.

So ganz übel nehmen kann man Ellen Pompeo das alles aber nicht. Denn mit bisher 18. Staffeln und 392 Episoden ist es wirklich ganz schön viel Serienmaterial – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Denn erst vor wenigen Wochen gaben die Serienmacher bekannt, dass „Grey’s Anatomy“ um eine weitere – 19. – Staffel verlängert wird. Sieht also ganz so aus, als hätte Ellen Pompeo bald noch deutlich mehr Folgen, die es aufzuholen gilt. Wobei irgendwie muss sie das ja gar nicht; sie war schließlich live dabei.