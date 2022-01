Noch vor kurzem mussten Fans sich fürchten, dass es keine neue Staffel mehr geben wird. Der Grund: Ellen Pompeo wünschte sich endlich ein Ende der Krankenhausserie. Doch ihre Wünsche blieben unerhört. Grey’s Anatomy wird um eine 19. Staffel verlängert.

Die ersten Folgen der neuen Staffel sollen schon am 24. Februar ausgestrahlt werden.

Grey’s Anatomy wird um noch eine Staffel verlängert

Fans mussten zittern, nachdem Ellen Pompeo sich im Dezember für ein endgültiges Ende der Serie ausgesprochen hatte. Sie sehe keine Zukunft für ihre Rolle „Meredith Grey“. Denn sie wüsste nicht, welche interessante Geschichten noch erzählt werden könnten.

Knapp einen Monat lang wurden Fans nun auf die Folter gespannt. Doch jetzt kommt die Erleichterung! Der amerikanische Sender ABC hat gute Neuigkeiten für seine Serienfans. Es wird eine 19. Staffel des Medical-Dramas geben. Das bestätigte der Sender gestern Abend offiziell, nachdem Pompeo und Showrunnerin Krista Vernoff ihre Verträge unterzeichnet hatten.

Das ist neu in der 19. Staffel

Laut dem US-Magazin Variety soll Ellen Pompeo in der neuen Staffel nicht nur vor der Kamera stehen. Sie wird ebenso als führende Produzentin der Medical-Serie fungieren. Und neben Ellen Pompeo kehren auch ihre Serienkollegen Chandra Wilson und James Pickens Jr. zurück.

Und ABC gibt noch eine weitere erfreuliche Neuigkeit bekannt. Lange müssen Fans nämlich nicht auf Season 19 warten. Die neuen Folgen der Arztserie werden schon am 24. Februar in den USA ausgestrahlt. Um was es in der neuen Staffel gehen wird, ist aber noch streng geheim.

Der Druck auf die Serienmacher wächst jedoch enorm, denn noch nie verlief ein Serienauftakt der Arztserie so schlecht wie in der 18. Staffel. Vielleicht auch ein Grund für die Serienmacher, die Geschichte nun endgültig zu Ende zu erzählen. Wir dürfen also gespannt sein!