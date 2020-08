Manche Menschen tun sich sehr schwer damit, ihre Gefühle offen zu zeigen und darüber zu sprechen, wie es ihnen geht. Meist haben sie Angst, verletzt zu werden. Vor allem in Beziehungen kann das auf Dauer aber zu Problemen führen. Nämlich dann, wenn sich der Partner deshalb vernachlässigt oder sogar ungeliebt fühlt.

Diesen vier Sternzeichen fällt es besonders schwer, sich zu öffnen und ihre Gefühle zu zeigen.

Jungfrau

Die Jungfrau gilt als kühles Sternzeichen, das extrem taff und stark wirkt. Gefühlsausbrüche oder Liebesgeständnisse gibt es von der Jungfrau so gut wie nie zu sehen. Sie hat ihre Emotionen total unter Kontrolle und lässt keinesfalls zu, dass jemand ihre weiche Seite kennenlernt. Mit Gefühlen kann sie nämlich gar nicht umgehen und Zuneigung zu zeigen fällt ihr schwer.

Wassermann

Dem Wassermann wird oft nachgesagt, er sei kalt wie ein Fisch. Gefühle zu zeigen, fällt ihm nämlich sehr schwer und irgendwie weiß er nicht so ganz, wie er mit Emotionen umgehen soll. Wenn er Gefühle für jemanden hat, kann das sogar soweit gehen, dass er die eher durch Abweisung und Distanz zum Ausdruck bringt. Mit zu viel körperlicher Nähe kann er nur schwer umgehen. Er muss erst eine richtige Verbindung mit jemandem aufbauen, um mit der Person ins Bett zu gehen.

Steinbock

Auch der Steinbock tut sich schwer, anderen gegenüber seine Gefühle zu zeigen. Selbst in Beziehungen geht er nicht wirklich auf seinen Partner ein und zeigt ihm nur selten, wie sehr er ihn eigentlich liebt. Er wirkt stets extrem strukturiert und taff, in Wahrheit denkt dieses Sternzeichen aber ständig nach und schluckt jegliche Emotion unverdaut runter. Der Steinbock ist nur schwer zu durchschauen und lässt nur selten jemanden an seiner Gefühlswelt teilhaben.

Zwilling

Der Zwilling zählt ebenfalls zu den Sternzeichen, die ihre wahren Gefühle nur ganz selten zeigen. Stattdessen analysieren sie lieber alles ganz genau und betrachten jede Situation stets nüchtern und sachlich. Sie wirken auf andere oft oberflächlich und uninteressiert. Ihre Emotionen tragen sie nur selten nach außen. Der Zwilling spricht lieber über die Gefühle anderer, die versteht er nämlich dafür bestens. Wenn er seine eigenen überhaupt mal zeigt, dann eher schriftlich per Nachricht.