Ihre Pupser im Glas machten sie reich. Doch das kuriose Geschäftsmodell schadete ihrer Gesundheit. Nach einem Krankenhaus-Aufenthalt muss TikTok-Star Stephanie Matto ihre Furz-Karriere nun aufgeben.

Die selbsternannte „Fartpreneurin“ verdiente damit rund 200.000 Dollar.

Reich durch Furz im Glas

Fürze sind für die meisten ein leidiges Thema, dass wir versuchen möglichst unauffällig loszuwerden. Aber, wenn man seine Scham mal überwindet und seine Blähungen richtig in Szene setzt, kann man mit jedem Schaas richtig viel Geld verdienen. Diese Stinke-Weisheit lehrt uns die Influencerin Stephanie Matto. Der Reality-Star aus der Sendung „90-Day Fiance“ verkaufte seine Fürze für stolze 1.400 australische Dollar im Glas (rund 885 Euro) „Und die gingen weg wie warme Semmeln“, erzählt Matto LAD Bible im Interview. „Ich konnte die Nachfrage ehrlich gesagt kaum glauben. Ich denke, viele Leute haben diesen Fetisch insgeheim.“

Rund 200.000 Dollar soll Matto mit ihrer Stinke-Luft verdient haben. Nach zwei erfolgreichen Monaten schockt sie ihre Fans mit einer Ankündigung zum Rücktritt. Die Furz-Influencerin wurde mit Schmerzen in der Brust ins Krankenhaus eingeliefert. Schuld daran war ihre Ernährungsweise. Denn um ihrem Eau de Cologne diesen stechenden Geruch zu verleihen, ernährte sich die Australierin bevorzugt von Eiweißshakes, Protein-Muffins, hart gekochten Eiern und riesigen Mengen an Bohnensuppen.

Das viele furzen machte sie krank

Diese gasfördernden Mahlzeiten ermöglichten der 31-jährigen 50 Gläser pro Woche mit ihren Pupsen zu füllen. Eine Lebensweise, die ihr Körper nicht länger mitmachen will. „Ich merkte, dass am Abend etwas nicht stimmte, als ich im Bett lag und einen Druck im Magen spürte, der sich nach oben bewegte“, erinnert sich Matto. Zudem sei ihr das Atmen schwergefallen und ihr Brustkorb habe geschmerzt. Der Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall entpuppte sich als „sehr starke Gasschmerzen“. Der YouTube-Star muss nun blähungshemmende Medikamente einnehmen. Die Pups-Karriere ist somit vorbei.

Mattos Fürze leben auf der Blockchain weiter

Bleibt nur zu hoffen, dass diese Business-Lücke für notleidende Furz-Schnüffler bald wieder geschlossen wird. Wer sich bis dahin vertrösten will, kann das mit Mattos digitalen Ausdünstungen in From von NFTs tun. Darunter versteht man eine Art digitales Echtheits- und Eigentumszertifikat, also das Original eines digitalen Werks. Wer einen Pups NFT der Influencerin über ihre Website fartjarsnft.com ersteigert, erhält es als digitales verschlüsseltes Objekt. So ein „Fart-Jar“ kostet 0,05 ETH, rund 150 Euro. Die Stückzahl ist natürlich streng auf 5000 digitale Furzgläser limitiert. Die NFTs können anschließend in echte Fart-Jars oder benutzte Unterwäsche umgetauscht werden. Der Besitzer mit den meisten Fart-Jars bekommt einen 30-minütigen Zoom-Call mit der Influencerin.