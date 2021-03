Wir alle kennen ihn: Den Putzteufel, der in uns schlummert! Oder doch nicht? 😉 Wie dem auch sei: Der Frühling ist und bleibt der beste Zeitpunkt, um in den eigenen vier Wänden klar Schiff zu machen. Daher haben wir uns für euch auf die Suche nach dem ultimativen Frühjahrsputz 1×1 gemacht! Auf die Wischer, fertig, los!

1. Vorbereitung

Eine gründliche Vorbereitung ist alles. Das heißt im Klartext: Einmal durch die gesamte Wohnung gehen und eine Bestandsaufnahme machen. Wo ist es besonders schlimm? Welche Ecke stört dich schon lang? Mach dir am besten einen Plan, was du genau in Angriff nehmen möchtest. Aber halt! Starte nicht sofort zwischen Tür und Angel los, sondern lege einen Tag in deinem Kalender fest, an dem du dich nur dem Putzen deiner Wohnung widmest. Dann heißt es nur noch: Ausschlafen, Lieblingsmusik auflegen und es kann los gehen!

2. Putzhilfen & Utensilien

Das Um und Auf jeder Putzaction? Die richtigen Reiniger und Putzutensilien! Neben Klassikern wie Besen, Staubsauger, Staubwedel, Wischmopp, Kübel und Co., sind auch die Reiniger selbst ein wesentlicher Bestandteil beim Frühjahrsputz. Wichtig ist, dass du bereits VOR Beginn des Frühjahrsputz mit allen notwendigen Utensilien ausgestattet bist – denn nichts ist so nervig wie in voller Putzmontur nochmal raus zu müssen. 😜

3. Ausmisten

Liegen deine Reiniger und sonstigen Helferlein alle parat? Sehr gut! Dann heißt es jetzt: Ausmisten! Yes, we knoooow – diese Aufgabe bringen wir oft nur schwer übers Herz. Aber richtig zu Entrümpeln kann extrem befreiend sein und wirkt wie eine Verjüngungskur für unsere Wohnung! Marie Kondo hat’s vorgemacht und wir machen’s jetzt einfach nach: Alles was uns nicht mehr von Herzen glücklich macht kommt weg. Es muss ja nicht direkt der Mülleimer sein. Altkleidercontainer oder Flohmärkte freuen sich bestimmt über Futter. 🙌🏼

4. Waschen

Auch Waschen gehört zum richtigen Frühjahrsputz unbedingt dazu! Und damit meinen wir nicht deine normale Wäsche (die hoffentlich öfter als einmal pro Jahr in der Trommel landet) sondern alle Vorhänge, Kissen, Decken und Teppiche, die das ganze Jahr über nur Staub aufsammeln. Auch Matratzenschoner, Bettdecken und Kopfkissen solltest du MINDESTENS einmal pro Jahr gründlich durchwaschen, um Staub, Milben und vor allem Milbenkot zu entfernen. Check vorher unbedingt, was bei wie viel Grad in die Maschine darf oder was du besser per Hand waschen solltest.

5. Putzen in 3… 2… 1!

Wenn alles in der Waschmaschine verschwunden ist und die Kästen von diversen Altlasten befreit wurden kann es ENDLICH losgehen! Jeder einzelne Raum wird Schritt für Schritt von oben nach unten geputzt. Dazu zählt auch Spinnweben aus den Ecken entfernen, Fenster putzen und alles abstauben. Staubsaugen und Wischen mit dem Mopp sind sowieso immer mit dabei. Aber auch Dinge wie Türklinken, Fernbedienungen oder Lampenschirme gehören ordentlich gereinigt. Erfahrungsgemäß braucht man am meisten Zeit in Bad und Küche. Hier kommen dann auch spezielle fettlösende Reiniger für das Backrohr zum Einsatz oder Entkalker für Dusche und Waschbecken. Die Toilette freut sich ebenso über eine Sonderbehandlung und will ordentlich geschrubbt werden. Erst wenn jeder Raum wieder glänzt und blinkt ist der Frühjahrsputz wirklich abgeschlossen. Aber trust us: Das Gefühl im Anschluss ist einfach nur MEGA!

6. Zusatzaufgabe

Wer ein Plus ins Mitabeiterheftchen will, kann noch ein paar Zusatzaufgaben erledigen. Dazu zählt beispielsweise Gläser und Besteck polieren, Schmuck reinigen, Holzmöbel polieren und eventuell lasieren oder die Garage und den Keller durchputzen. ✨ Also ran an den Besen und happy Wisching liebe missen!

