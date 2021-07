Egal ob Espresso, Cappuccino oder Iced Coffee – manche bekommen einfach nicht genug von Kaffee! Sie lieben die braunen Bohnen in allen Varianten und Formen und sind so gut wie nie ohne Kaffeetasse oder Coffee-To-Go-Becher unterwegs.

Vor allem diese drei Sternzeichen brauchen ständig Koffein.

Steinbock

Ohne Kaffee geht für den Steinbock absolut gar nichts. Dieses Sternzeichen ist extrem karriereorient und super ehrgeizig und um all das umzusetzen, was er sich auf seine ohnehin schon volle To-Do-Liste packt, braucht der Steinbock Koffein ohne Ende. Das braune Gold fließt quasi schon durch seine Adern! Ohne funktioniert er einfach nicht. Sich gleich in der Früh eine Tasse Cappuccino zu machen, ist ein Fixpunkt seiner Morgenroutine. Deswegen stellt er auch sicher, dass einfach immer genügend Coffee im Haus ist!

Jungfrau

Auch die Jungfrau ist eine absolute Kaffee-Fanatikerin. Sie liebt ihn in allen Farben und Formen und hat für jede Jahreszeit ihre ganz spezielle Kreation, die sie dann am liebsten trinkt. Ihre Art Kaffee zu machen hat sie bereits perfektioniert, natürlich verwendet sie dazu nur die besten Maschinen! Auch im Freundeskreis ist sie für ihre Liebe zu dem braunen Gold bekannt und jeder weiß: bei der Jungfrau gibt’s die besten Coffee-Dates!

Löwe

Der größte Albtraum des Löwen: Keinen Kaffee mehr im Haus zu haben! Er trinkt ihn nämlich wie Wasser und ist regelrecht süchtig danach. Noch bevor er morgens die Augen überhaupt erst richtig geöffnet hat, hat er schon eine Tasse Espresso intus. Anders kommt er einfach nicht in die Gänge. Kommt er einmal nicht auf seine übliche Tassenanzahl, kann er auch schon mal ungemütlich werden. Vielleicht doch ab und zu lieber mal auf koffeinfrei umsteigen?