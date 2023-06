Bei der ersten offiziellen Tooping-the-Colour-Parade, bei König Charles in seinem neuen Amt aufgetreten ist, hat ihm sein Enkelsohn die Show gestohlen. Denn der kleine Prinz Louis hat mit seinen Grimassen für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

Die Highlights der royalen Traditionsparade findet ihr hier.

Prinz Louis ist der Star bei Trooping the Colour

Es ist das erste Mal, dass bei der traditionellen Trooping-the-Colour-Parade in Großbritannien jemand anderes als Queen Elizabeth im Mittelpunkt stand. Denn seit seiner Krönung zum König, widmet sich die Geburtstagsparade Charles. Doch das Oberhaupt der Royals war nicht die Person, auf die alle Augen gerichtet waren. Vielmehr war es ein kleiner Thronfolger, der die Aufmerksamkeit auf sich lenkte.

Der 5-jährige Prinz Louis bewies einmal mehr, dass er der eigentliche König ist – zumindest, der König der Grimassen. Denn wie auch schon im Jahr davor, sorgte der kleine Prinz mit seinen aberwitzigen Gesichtsausdrücken auch diesmal für einige Lacher. Bereits am Weg zu den Horse Guards konnte sich Louis nicht verkneifen, in der Kutsche herumzuzappeln. Dann kniff er sich auch noch seine Nase zu. Ob ihn wohl der Geruch der Pferde gestört hat? Oder hat ihn vielleicht die Sonne gekitzelt und der Mini-Royal wollte ein Niesen vermeiden? Die Menge amüsiert Louis jedenfalls mit seinen lustigen Gesichtsausdrücken.

Die Prinz-Louis-Comedy-Show setzte sich dann auch am Balkon des Buckingham-Palastes fort. Dort konnte der 5-Jährige nämlich ebenfalls nicht still sitzen. Stattdessen fuhr er ein wenig imaginär Motorrad, feierte die Militärflugzeuge mit Powerposen ab und salutierte am Schluss auch noch ganz so, wie die Großen.

Bild: Rob Pinney/Getty Images/Getty Images Entertainment

König Charles am Pferd

Bei der Parade nehmen 1.400 Soldaten, 200 Pferden sowie 400 Mitglieder von Militärkapellen teil und ziehen durch die Londoner Innenstadt. Die Route führt vom Buckingham-Palast über die Londoner Prachtstraße „The Mall“ bis hin zum Exerzierplatz Horse Guards Parade und wieder zurück zum Palast, wo der Höhepunkt mit dem Überflug von Militärflugzeugen und Hubschraubern der Royal Air Force stattfindet.

König Charles begleitete die Prozession auf seinem Pferd, so wie jedes Jahr. Doch diesmal als frisch gekrönter König und nicht als ewiger Thronfolger. Zehntausende Menschen haben sich dabei entlang der Route versammelt, um einen Blick auf die Royals zu werfen.

Bild: Rob Pinney/Getty Images/Getty Images Entertainment

Trooping the Colour findet übrigens unabhängig vom Geburtstag des Monarchen statt (Charles feiert eigentlich 14. November). Die Parade wird dabei stets auf den Juni gelegt. Der Grund: das unberechenbare Wetter in London.

Warum alle über Kates Outfit sprechen

Neben König Charles und Prinz Louis sorgte auch Prinzessin Kate für ein Highlight der Parade. Denn sie stach mit ihrem sommerlich-grünen Outfit aus der Menge. Damit hob sie sich von den anderen teilnehmenden Royals ab. Denn diese trugen ihre traditionellen Uniformen. Auch Camilla präsentierte sich in einem roten Traditionsgewand.

Mit ihrem grünen Look repräsentiert Kate ihre neue Rolle als Oberst der irischen Garde, die sie Ende letzten Jahres von ihrem Mann, Prinz William, übernommen hat. Entworfen hat das Kleid übrigens Andrew Gn, einem Modedesigner aus Singapur. Der dazu passende Hut stammt aus der Feder von Philip Treacy.