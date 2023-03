Probleme in einer Beziehung sind ganz normal und zunächst kein Grund zur Sorge. Tauchen sie aber immer wieder auf, kann das auch ein schlechtes Omen sein – Vor allem, wenn euch folgende Dinge immer häufiger in eurer Partnerschaft auffallen.

Auf diese Anzeichen solltet ihr deshalb am besten achten.

5 Anzeichen, dass eure Beziehung keine Zukunft mehr hat

Diese Dinge können auf eine kaputte Beziehung hinweisen.

1. Ihr lebt aneinander vorbei

Freiraum braucht in einer Liebesbeziehung jeder von uns. Doch geht das so weit, dass ihr kaum mehr etwas miteinander unternehmt und nur noch nebeneinander her lebt, dann ist das kein gutes Zeichen. Wollt ihr, dass sich das ändert, müsst ihr wieder gezielt dagegen steuern. Genießt ihr die Zeit miteinander aber nicht mehr, ist es vielleicht an der Zeit sich Gedanken über die Zukunft zu machen.

2. Ihr schweigt euch an

Wenn ihr euch gegenseitig anschweigt, ist das auch kein gutes Omen. Denn wer sich anschweigt, isoliert sich von seinem Gegenüber und lässt ihn nicht mehr an seinem Inneren teilhaben. Dabei ist Kommunikation in einer Partnerschaft so wichtig. Schließlich kann unser Gegenüber ohne tiefgründige Gespräche nicht wissen, was in uns vorgeht. Und das zeigt dem anderen nur, wie gleichgültig er uns ist.

3. Ihr besprecht wichtige Dinge mit anderen

Wenn du anfängst, wichtige Dinge und Entscheidungen nicht mehr mit deinem Partner oder deiner Partnerin, sondern mit anderen Personen zu besprechen, deutet das darauf hin, dass du das Vertrauen verloren hast. Aber vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass dein Partner/deine Partnerin wichtige Dinge nicht mehr mit dir teilt. Auch das bedeutet nichts gutes für eure Zukunft, wenn sich das nicht ändert.

4. Ständige Kritik

Wenn du dein Gegenüber nur noch kritisierst oder von ihm kritisiert wirst, wirft das kein gutes Licht auf eure Partnerschaft. Den anderen in einer Liebesbeziehung genauso zu akzeptieren, wie er oder sie ist, gehört einfach dazu. Könnt ihr das beide nicht mehr oder findet immer wieder neue Mankos am anderen und der Partnerschaft selbst, ist das ein Anzeichen, dass es mit euch womöglich nicht passt.

5. Die Beziehung wird zur Last

Wird eure Beziehung mit der Zeit zunehmend zur Last und saugt die Energie aus euch heraus, ist ein ernstes Gespräch nötig. Das muss nicht zwangsweise bedeuten, dass eure Partnerschaft am Ende ist. Wenn ihr euch noch liebt, könnt ihr aktiv an allen Problemen arbeiten, die oben genannten Punkte direkt ansprechen und Kompromisse schließen.