Ob ihr es glauben wollt oder nicht: Eigentlich liegt es in unserer Hand, frisch, energiegeladen und glücklich in den Tag zu starten. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine ordentliche Morgenroutine, die dafür sorgt, dass wir ganzen Tag über von jeder Menge Motivation begleitet sind.

Hier sind fünf Tipps, um top-motiviert in den Tag zu starten!

1. Erholsamer Schlaf

Wer kennt’s nicht? Die Netflix-Serie musste wieder einmal endlos gebinged werden, sodass für den nächtlichen Schlaf nur mehr gefühlt zehn Minuten übrig bleiben, bis der lästige Wecker auch schon zu läuten beginnt. Unausgeschlafen starten wir dann in den Tag – von Motivation ist nichts in Sicht. Der erste Step für Motivation am Morgen ist daher: ein erholsamer Schlaf! Denn regelmäßiger Schlaf ist nicht nur gut für unsere Lebensqualität, sondern hat auch einen positiven Effekt auf unsere Stimmung. Idealerweise schlaft ihr 7 bis 8 Stunden und dürft euch danach auf einen Motivationsschub am Morgen freuen!

2. Finger weg vom Handy am Morgen!

Wusstet ihr, dass ein Blick auf euer Smartphone gleich nach dem Aufwachen einen schlechten Einfluss auf euer Gehirn haben kann? Laut Autor und Trend-Prognostiker Michael McQueen, können bereits die ersten zehn Minuten unseres Tages bestimmen, wie der restliche Tag verlaufen kann. Und hier kommt das Smartphone ins Spiel: Wenn wir als Erstes nach dem Aufwachen aufs Handy schauen und wir dort mit einer nervigen Nachricht oder negativen Schlagzeilen konfrontiert werden, neigen wir dazu, die miese Laune den ganzen Tag mit uns mitzuschleppen. Wer also möglichst gelassen, aber motiviert in den Tag starten möchte, der möge sich am frühen Morgen vom Bildschirm fernhalten. Stattdessen könnt ihr ja über Dinge oder Momente nachdenken, die euch gleich positiver stimmen und dann happy in den Tag starten.

3. Bewegung am Morgen

Unser nächster Tipp, um schwungvoll in den Tag zu starten, ist: Bewegung am Morgen. Für alle, die sich nun Sorgen machen, in aller Früh ein hartes Workout angehen zu müssen – no worries! Die Rede ist von kleinen Gymnastikübungen oder Dehnungsübungen. Wieso uns das so guttun soll? Bei sanften Übungen am Morgen werden unsere müden Muskeln und Gelenke gelockert und unser Kreislauf in Schwung gebracht. Auch unser Köpfchen kann von diesem kleinen Workout profitieren: Die Sauerstoffversorgung im Gehirn wird verbessert und dadurch fühlen wir uns geistig fitter. Einem Motivations-Kick am Morgen steht somit nichts mehr im Weg.

4. Musik hören

Wie wäre es mit ein bisschen Booty-Shaken am Morgen? Am besten erstellt ihr euch eine Playlist für eure Morgenroutine, in der ihr die besten Stimmungsmacher-Songs dabei habt. Ob beim Zähneputzen, Schminken oder Frühstück vorbereiten: Macht eure Lieblingstracks an, tanzt oder singt dazu und motiviert euch dabei für den Start in einen neuen Tag. Also, wen nehmt ihr als Erstes auf eure Motivations-Playlist, Taylor Swift mit „Shake it Off“ oder doch lieber „Texas Hold ‚Em“ von Beyoncé?

5. Frühstücken nicht vergessen

Unser Körper braucht vor allem morgens einen kräftigen Energieschub, um sich vom Schlafmodus zu verabschieden. Und genau deshalb heißt es: her mit dem Frühstück! Nicht umsonst gilt das Frühstück als die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wer sich morgens Breakfast gönnt, der wird leistungsfähiger und ermüdet nicht so schnell. Aber wichtig: Unbedingt darauf achten, dass ich morgens nicht zu viel Zucker zu euch nehmt – das hat nämlich wieder den gegenteiligen Effekt und ihr bekommt zudem schneller wieder Hunger. Essen macht nun mal happy und ist daher auch der perfekte Motivationsschub.