Auch wenn eine Person noch so nett ist und ihr sie unheimlich gerne habt, gibt es doch eine Eigenschaft, die einen zur Weißglut treiben kann. Denn einige Menschen müssen einfach immer alles besser wissen. Das kann definitiv am Sternzeichen liegen.

Besonders folgende drei Tierkreiszeichen glauben, sie müssen immer recht haben.

Stier

Wer mit einem Stier unterwegs ist, hat nicht selten das Gefühl, etwas in Sachen Wissen verpasst zu haben. Denn es scheint, als wüsste das Sternzeichen auf wirklich ALLES eine Antwort. Zudem liegt es einfach nie falsch. Das kann die Kommunikation oft ziemlich mühsam machen. Denn wenn man sich ständig so fühlt, als wäre man unterlegen, dann kocht man innerlich vielleicht auch ab und zu vor Wut. Daher sollte der Stier vielleicht lernen, das Zwischenmenschliche zu lesen und zu erkennen, wann es besser ist, mal den anderen den Vortritt zu lassen.

Löwe

Wie stolz der Löwe ist, zeigt sich immer wieder, wenn er mit jemandem ein Gespräch führt. Denn er lässt kaum eine andere Meinung zu – selbst wenn er genau weiß, dass er falsch liegt. Daher hört er einem oft gar nicht zu und wechselt sofort das Thema, wenn er erkennt, dass er eindeutig im Unrecht ist. Es ist an der Zeit, dass sich das Tierkreiszeichen bewusst macht, dass man nicht immer alles wissen kann und es einem auch Sympathiepunkte bringt, wenn man hin und wieder selbst etwas Neues dazulernt. Das ist schließlich menschlich!

Skorpion

Bildung hat für den Skorpion einen hohen Stellenwert. Schließlich hat er sehr viel Zeit in seine eigene investiert. Deshalb lässt er auch keine einzige Gelegenheit aus, um andere davon in Kenntnis zu setzen, über welch großes Wissenspensum er verfügt. Dadurch fühlt sich das Gegenüber des Sternzeichens aber sehr oft eingeschüchtert, zieht sich zurück und kommt erst gar nicht dazu, das zu sagen, was ihm eigentlich auf dem Herzen liegt. Nicht wundern, liebe Skorpione, wenn ihr bei gewissen Dingen einfach gar nicht mehr gefragt werdet. Schließlich wissen die anderen ohnehin, dass ihr, als waschechte Besserwisser die Antwort bereits kennt.