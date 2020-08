Im Sommer hat man einfach keine Lust den Föhn anzuwerfen, um die Haare zu trocknen. Deshalb lässt man sie einfach Lufttrocknen. Doch dann schauen die Haare meistens nicht mehr so gut aus.

Damit deine Haare auch nach dem Lufttrocknen ein echter Hingucker sind, haben wir hier sechs Tricks, wie du das ganz einfach schaffst:

1. Die richtige Länge

Lange Haare sind beim Lufttrocknen natürlich von Vorteil. Denn je länger sie sind, umso schwerer sind sie. Deshalb ziehen sie sich im nassen Zustand selbst nach unten und so bleiben sie dann auch meisten schön glatt und es bilden sich keine Haarwuschel. Kurze Haare sind dafür aber schneller trocken. Dann kannst du sie auch leichter stylen.

2. Der richtige Schnitt

Nur wenn sie schön geschnitten sind, können sie auch luftgetrocknet gut ausschauen. Also sollte der Spaziergang zum Friseur nicht so lange her sein. Wenn du deine Haare ohne Föhn trocknen lässt, sieht man nämlich jeden Fehler und das kann auch sehr störend sein.

3. Richtig waschen

Schon beim Waschen kannst du deine Haare richtig pflegen für den perfekten Look nach dem Lufttrocknen. Vor allem Shampoos die viel Feuchtigkeit spenden sind dabei hilfreich. Außerdem solltest du hin und wieder zu einer Feuchtigkeitsmaske greifen. Denn die schließen die Schuppenschicht und dadurch schauen deine Haare viel geschmeidiger und gepflegter aus. Auch nach dem Lufttrocknen.

4. Mit dem Handtuch richtig trocknen

Vermeide es, deine Haare nach dem Duschen mit dem Handtuch trocken zu rubbeln. Denn das verursacht kleine Brüche in den Strähnen. Du solltest stattdessen das Handtuch langsam von der Haarwurzel zur Spitze drücken. Denn so geht das überschüssige Wasser weg und die Strähnen bleiben trotzdem gesund. Ein ganz einfacher Trick und deine Haare schauen dann auch gleich viel besser aus. Außerdem streckt es sie auch und es entwickelt sich kein typischer frizz.

5. Richtig stylen

Auch mit dem richtigen Styling kannst du deinen Haaren helfen, nach dem Lufttrocknen gut auszusehen. Du solltest schon in das handtuchtrockne Haar ein gutes Haaröl einmassieren und sie mit deiner Hand locker aufschütteln. Denn so entstehen schöne natürliche Beach-Waves, die auch den ganzen Tag halten. Außerdem kannst du sie auch im feuchten Zustand zu einem Dutt binden und sie nach dem Trocknen wieder offenen. Das verleiht deiner Mähne schönes Volumen.

6. Niemals mit nassen Haaren schlafen gehen

Das ist ein absolutes No-Go! Wenn du mit den nassen Haaren schlafen gehst, dann hilft dir auch das beste Styling am nächsten Tag nichts mehr. Denn in der Nacht werden deine Haare zu echten Dreadlocks. Außerdem schädigt es auch deine Haarstruktur enorm. Denn nasse Haare sind noch viel empfindlicher als im trockenen Zustand.