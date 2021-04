Hin und wieder reden wir doch alle mit unserem Partner über die Beziehung von anderen. Doch wir sollten uns niemals mit anderen Paaren vergleichen, nur um uns damit besser zu fühlen.

Deshalb sollten wir uns nicht mit anderen vergleichen:

1. Jeder hat sein Tempo

Wir machen es doch alle. Wir sitzen mit unserem Partner am Abend auf der Couch mit einem Gläschen Wein und tratschen über andere Paare in unserem Freundeskreis. Auch, wenn es manchmal Spaß macht und man sich in seiner Beziehung dadurch etwas überlegen fühlt, sollte man das eigentlich sein lassen. Denn vor allem das Tempo in der Beziehung ist einfach für jeden unterschiedlich. Ihr seid vielleicht nach einem Jahr zusammengezogen, die anderen wollen es aber ruhiger angehen. Nur weil ihr das nicht versteht, heißt das nicht, dass es für dieses Paar nicht das Richtige ist. Jeder hat sein eigenes Tempo und das ist auch gut so. Nur weil es für euch vielleicht nicht das Richtige ist, heißt es nicht, dass es falsch ist.

2. Konzentriert euch auf eure Beziehung

Warum viel Zeit damit verbringen über andere zu reden? Konzentriert euch doch auf eure eigene Beziehung und diskutiert lieber über eure Probleme, statt sich auf andere zu konzentrieren. Denn meistens ist das Lästern über andere nur ein Weg seine eigenen Probleme zu verdrängen. Natürlich, im ersten Moment geht es euch dadurch besser, aber es ändert nichts an eurer eigenen Beziehung. Also konzentriert euch auf euch selbst, anstatt euch mit anderen Paaren zu vergleichen. Außerdem lassen die Probleme von anderen euch nicht besser da stehen. Auch, wenn ihr das denkt.

3. Sexleben ist Privatsache

Das wohl beliebteste Thema beim Lästern über andere Paare: Das Sexleben der anderen. Vor allem die Quantität ist hier Gesprächsthema Nummer eins. Wie oft habt ihr Sex? Einmal in der Woche, einmal im Monat, jeden Tag? Die anderen haben weniger Sex, als ihr? Das hat lange nichts mit dem Glück in ihrer Beziehung zu tun. Solange das Paar unter sich glücklich mit ihrem Sexleben ist, geht euch das gar nichts an.