Heute, am 17. November, feiern wir den Tag des selbstgebackenen Brotes. Wie passend – denn aufgrund des zweiten Lockdowns hat der ein oder andere plötzlich viel mehr Zeit, sich Aktivitäten wie dem Brotbacken zu widmen. Damit ihr aber nicht völlig planlos in euer vielleicht neues Hobby startet, gibt’s hier die 5 leckersten Rezepte dafür.

Brot selbst zu backen klingt erstmal wie eine große Herausforderung – ist aber eigentlich super easy.

1. Vollkornbrot

Für das Vollkornbrot benötigt ihr lediglich fünf Zutaten und ein bisschen Knetkraft. Die Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe, die darin enthalten sind, bringen euch gesund durch den Tag.

Zutaten:

500 g Vollkornmehl

450 ml lauwarmes Wasser

1 Germwürfel

1 TL Salz

150 g Sonnenblumenkerne

Zubereitung:

1. Zuerst den Germwürfel in einer Schüssel mit lauwarmen Wasser auflösen. Den Ofen in der Zwischenzeit auf 200 °C vorheizen.

2. Dann Vollkornmehl und Salz hinzufügen und mit den Knethaken eures Mixers ordentlich verrühren.

3. Danach den Teig zudecken und an einem abgedunkelten Ort etwa 45 Minuten gehen lassen, bis die Masse das doppelte Volumen hat.

4. Jetzt die Körner hinzufügen und den Teig mit der Hand ordentlich durchkneten.

5. Das Brot dann in eine eingefettete Kastenform füllen, wer das möchte, kann auch noch weitere Sonnenblumenkerne oder auch Haferflocken drüber streuen.

6. Die Form für ungefähr 60 Minuten im Ofen lassen. Ob das Brot fertig ist, könnt ihr mit einem kleinen Metallstäbchen oder einer Gabel testen: Einfach reinstechen und wenn kein Teig mehr kleben bleibt, ist es bereit zum Abkühlen.

2. Dinkel Brot

Super einfaches und mega leckeres Brot, das ihr süß oder pikant genießen könnt.

Zutaten:

500 g Dinkelvollkornmehl

300 ml lauwarmes Wasser

1 Germwürfel

1 TL Salz

2 EL Olivenöl

Zubereitung:

1. Erstmal den Germ in einer Schüssel mit lauwarmen Wasser auflösen.

2. Dann Dinkelmehl, Salz und Olivenöl in eine weitere Schüssel geben und eine Mulde formen. Darin dann das Germ-Wasser-Gemisch gießen.

3. Jetzt die Masse mit dem Knethaken zu einem glatten Teil verrühren.

4. Den Teig dann in eine zuvor eingefettete Kastenform geben und zugedeckt etwa 30 Minuten lang gehen lassen. In der Zwischenzeit den Ofen auf 200 °C vorheizen.

5. Bevor ihr das Brot in den Ofen stellt, die Oberfläche des Teiges ganz leicht einschneiden und mit ein wenig Wasser bepinseln. Dann das Dinkel Brot etwa 50 Minuten backen.

3. Bauernbrot

Das Bauernbrot ist für seine zarte Note an Sauerteig bekannt. Am besten schmeckts, wenn ihr es danach mit Butter und Schnittlauch genießt. Oder einfach pur 😉

Zutaten:

500 g Weizenmehl (Type 1050)

500 g Roggen-Vollkornmehl

1 EL Meersalz

1 Packung Trockengerm

1 Packung Sauerteigpulver (im Reformhaus erhältlich)

800 ml lauwarmes Wasser

150 g gemischte Kerne (z.B. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne,..)

Zubereitung:

1. Mehl und Salz in einer Schüssel verrühren und den Trockengerm, sowie das Sauerteigpulver hinzufügen und langsam das Wasser drüber gießen.

2. Zuerst den Teig vorsichtig mit dem Kochlöffel verrühren, dann mit den Händen kneten, bis eine weiche und klebrige Masse entsteht. Tipp: Wenn ihr eure Hände mit Mehl bestäubt, dann bleibt der Teig nicht kleben.

3. Den Teig dann mit einem Tuch zudecken und an einem abgedunkelten Ort etwa zwei Stunden gehen lassen. In der Zwischenzeit den Ofen auf 200 °C vorheizen.

4. Jetzt die Kernmischung in den Teig einarbeiten, nochmal kräftig durchkneten und die Masse in zwei Hälften teilen. Dann zwei runde Brotlaibe mit etwa 20 cm Durchmesser formen.

5. Die beiden Brotlaibe dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und erneut zwei Stunden zugedeckt gehen lassen.

6. Wenn sich das Volumen verdoppelt hat, das Brot auf der untersten Schiene im Ofen 45 bis 55 backen.

4. No-Knead-Bread

Wer’s nicht so mit Kneten hat, der kann es ja mit dem No-Knead-Bread probieren. Zu Deutsch: Knetfreies Brot. Statt der Kraft in euren Händen benötigt ihr einen gusseisernen Topf und viel Geduld.

Zutaten:

450 g Mehl

1/2 Packung Trockengerm

1 EL Salz

375 ml lauwarmes Wasser

Zubereitung:

1. Zuerst Mehl, Trockengerm und Salz miteinander vermischen. Nach und nach das lauwarme Wasser einfließen lassen und mit einem Kochlöffel gut verrühren. Der Teig darf zwar klebrig und etwas feucht sein, Klumpen sollte er aber keine beinhalten.

2. Die Schüssel gut verschließen und für mindestens 12 Stunde ziehen bei Zimmertemperatur gehen lassen.

3. Den Teig aus der Schüssel nehmen und auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche zu einer Kugel formen. Dafür die Masse von allen vier Seiten locker zur Mitte einschlagen. Eine Stunde gehen lassen.

4. Den Backofen auf 230 °C vorheizen. Wenn der Ofen heiß genug ist, einen Bräter mit einem Durchmesser ab 22 cm 30 Minuten lang im Ofen erhitzen.

5. Dann den Bräter vorsichtig aus dem Ofen holen und den Teig mit dem Backpapier in den gusseisernen Topf legen und für etwa 30 Minuten mit geschlossenem Deckel backen. Dann den Deckel vorsichtig entfernen und für weitere 15 Minuten im Ofen lassen, damit eine knusprige Kruste entsteht.

5. Knäckebrot

Noch nie daran gedacht, den leckeren Snack-Klassiker einfach selbst zu machen? So einfach geht’s!

Zutaten:

5 g frischer Germ

5 g Sauerteigpulver

125 g Roggenmehl

40 g Weizenmehl (Type 550)

20 ml Sonnenblumenöl

1 TL Salz

1 EL Anissamen

100 ml lauwarmes Wasser

1 Eiweiß

Zubereitung:

1. Germ und Sauerteigpulver im lauwarmen Wasser auflösen. Dann die Mehlsorten mischen und Öl, Salz und die Germmischung hinzufügen. Alles mit dem Knethaken verrühren, bis ein glatter Teig entsteht und anschließend für 40 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Ofen auf 180 °C vorheizen.

2. Die Teigmasse dann in vier Teile schneiden und auf einer bemehlten Arbeitsfläche flach ausrollen. Dann Rechtecke mit 4 x 8 cm schneiden und alles auf ein Backblech mit Backpapier legen.

3. Jetzt die Knäckebrot-Stücke mit einem Eiweiß bestreichen und eine zuvor fein zermörserten Anis drüber streuen.

4. Den Teig dann auf mittlerer Schiene etwa 20 Minuten backen, bis er gebräunt und knusprig ist.