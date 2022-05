Es geht wieder los! Die Bachelorette 2022 steht bereits in den Startlöchern. Das Wichtigste zuerst: Sharon Battiste tritt in die Fußstapfen von Gerda Lewis, Maxime Herbord und Co. Die 30-Jährige ist keine Unbekannte, denn sie ist bereits aus dem TV bekannt – für ihre Rolle als „Bo“ in „Köln 50667“.

Ab 15. Juni wird die Schönheit sämtlichen Männern in der Show den Kopf verdrehen.

Sharon Battiste ist die Bachelorette 2022

Der Sommer startet schonmal sehr, sehr gut! Denn Mitte Juni beginnt die neue Staffel „Die Bachelorette“. Diesmal wird Sharon Battiste zur Rosenverteilerin und potenziellen Herzensbrecherin. Wer sich jetzt denkt, „die kennt man doch“, liegt damit auch vollkommen richtig! Denn die 30-Jährige ist Schauspielerin und aus der TV-Serie „Köln 50667“ bekannt.

In der neuen Bachelorette-Staffel wartet außerdem gleichmal eine Überraschung auf alle Kandidaten und Zuseher: Denn erstmals wird in Thailand gedreht! Bisher fand die Dating-Show nämlich oft in Griechenland statt. Sharon kann es jedenfalls kaum erwarten, ihre große Reise anzutreten. „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe!“, erzählt sie gegenüber RTL.

So tickt die Bachelorette

Sharon konzentriert sich neben der Schauspielerei aufs Modeln – und auch Instagram spielt inzwischen eine große Rolle im Leben der 30-Jährigen. Genauso wie leidenschaftliches Tanzen und – ganz wichtig – Humor! „Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette,“ so Sharon. Teilen die Männer ihren trockenen Humor, gibt’s also definitiv Pluspunkte bei der Rosenverteilerin mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln.

Neben ihrer positiven Energie, ist es Sharon auch wichtig, auf Social Media über ernstere Themen zu sprechen. Denn die 30-Jährige leidet an Alopecia areata, also kreisrundem Haarausfall. Um ihrer Community Mut zu machen, zeigt sie regelmäßig, wie sie damit umgeht. Seit Anfang des Jahres trägt die 30-Jährige verschiedene Perücken und feiert ihre Wandelbarkeit!

Was für Sharon einen richtigen Traum ausmacht? Neben Humor sollte er definitiv gut küssen können und schöne Zähne haben …

Freut ihr euch schon auf die neue Staffel? Ohja, kann es kaum erwarten! Nö, schau ich mir nicht an.

„Die Bachelorette“ ist parallel zur TV-Ausstrahlung im RTL-Livestream online auf RTL+ zu sehen.