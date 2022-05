Sarkasmus ist eine eigene Sprache, darüber brauchen wir wohl gar nicht zu diskutieren. Eine Stichelei hier, ein überspitzter Kommentar da. Nicht jeder versteht immer sofort, was gemeint ist, deshalb kann das oft auch als Beleidigung gesehen werden.

Besonders diese drei Sternzeichen sprechen fließend Sarkasmus.

Jungfrau

Die Jungfrau liebt es, in so ziemlich jeder Situation Witze zu reißen. Nicht selten mischt sich dazu auch eine Prise Ironie. Menschen, die dieses Sternzeichen nicht so gut kennen, fühlen sich dadurch jedoch schnell mal angegriffen, auch wenn es gar nicht böse gemeint war, sondern nur dazu dienen sollte, die Stimmung aufzulockern. Viele halten die sarkastische Art der Jungfrau einfach für übertrieben. Denn was hier oft fehlt, ist Fingerspitzengefühl! Ein bisschen zu viel Sarkasmus kann nämlich schnell unter die Gürtellinie gehen.

Schütze

Wer Sarkasmus spricht, sollte schlagfertig sein. Denn hier muss man oft schnell schalten, damit man versteht, dass es sich oft nur um einen „Scherz“ handelt. Aber nicht jeder kann eine spitze Zunge von ernstgemeinten Aussagen unterscheiden. Genauso geht es dem Umfeld des Schützen. Denn seine zynische Art kommt nicht bei allen gut an. Vielleicht sollte dieses Sternzeichen in Zukunft nur mehr bei denjenigen mit Sarkasmus reagieren, die diese Sprache auch sprechen. Denn so vermeidet der Schütze Missverständnisse, die eigentlich gar nicht notwendig sind.

Steinbock

Wer auf einen Steinbock trifft, kann sich sicher sein, ein paar sarkastische Sprüche zu hören – ob er will oder nicht. Doch diese Art von Humor, die den meisten ziemlich auf die Nerven geht, ist für das Sternzeichen meistens nur eine Methode, um Unsicherheiten zu verbergen. Denn wer kontert, scheint eher alles im Griff zu haben, als jemand, der schweigt. Dieser Verteidigungsmechanismus dient dem Sternzeichen oft dazu, sich nicht anmerken zu lassen, wenn es innerlich verletzt ist. Denn am schlimmsten ist es für den ach so starken Steinbock, wenn er Schwäche zeigen muss.