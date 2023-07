Manche Menschen können sich beim Liebesspiel komplett fallen lassen und einfach den Moment genießen. Während bei diesen Sex-Profis nur so die Funken sprühen, herrscht bei anderen eher Flaute. Aber wusstet ihr, dass dafür auch die Sterne verantwortlich sein können? Denn es gibt tatsächlich Tierkreiszeichen, die im Bett schlechter performen, als andere.

Wir verraten euch, welche Sternzeichen möglicherweise ein wenig mehr Übung benötigen, um im Schlafzimmer die perfekte Harmonie zu finden.

Steinbock

Steinböcke sind äußerst perfektionistisch und zielorientiert. Im Schlafzimmer kann dies jedoch dazu führen, dass sie ihren Kopf nicht ausschalten können. Sie „zerdenken“ einfach alles. Das kann die spielerische und sinnliche Seite des intimen Zusammenseins etwas in den Hintergrund drängen.

Es könnte sein, dass sie so sehr mit Worten und Gedanken beschäftigt sind, dass sie das Hier und Jetzt komplett aus den Augen verlieren. Das heißt jedoch nicht, dass sie nicht lernbereit sind und sich weiterentwickeln können! Sie sollten sich einfach ab und zu treiben lassen und die Momente zu genießen.

Jungfrau

Die Jungfrau ist äußerst präzise und sorgt sich oft um Details. Im Schlafzimmer kann diese akribische Natur jedoch zu einem gewissen Leistungsdruck führen. Auch sie ist deshalb nicht gerade als Granate im Bett bekannt. Jungfrauen können manchmal zu kritisch mit sich selbst und ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten sein, was definitiv schon mal den sexy Vibe killen kann. Jungfrauen sollten lernen, einfach mal loszulassen und sich auf das Vergnügen zu konzentrieren.

Fische

Die Fische sind bekannt für ihre träumerische und fantasievolle Natur. Obwohl dies im Schlafzimmer durchaus eine Bereicherung sein kann, können sie manchmal in ihrer eigenen Welt gefangen sein. Fische neigen dazu, sich so sehr auf ihre Fantasien zu konzentrieren, dass sie die Bedürfnisse und Wünsche ihres Partners oder ihrer Partnerin manchmal übersehen. But don’t worry: wenn sie lernen, ihre Fantasien mit der Realität zu verbinden und sich auf die Kommunikation zu konzentrieren, können sie die Liebe in ungeahnte Höhen treiben!