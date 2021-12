Die Vorfreude auf Robert Pattinson im Fledermausanzug steigt: Kurz vor Jahresende hat Warner Bros jetzt einen neuen Trailer zu „The Batman“ veröffentlicht. Und soviel vorweg: Der kann sich wirklich sehen lassen!

Im neuen DC-Blockbuster rückt die Beziehung zwischen Batman und Catwoman in den Mittelpunkt.

Neuer „Batman“-Trailer mit Robert Pattinson und Zoë Kravitz im Fokus

Wir haben gute Nachrichten: Robert Pattinson wird ab 2022 endlich als Bruce Wayne die Welt retten. Um uns die Wartezeit noch etwas zu verkürzen hat Warner Bros nun eine neuen Trailer zu „The Batman“ veröffentlicht. Und in dem geht es ganz schön heiß her.

Fans können sich nicht nur über Szenen mit einem halbnackten Batman freuen, sondern sie erfahren auch endlich mehr über „The Bat and The Cat“, also Batman und Catwoman (Zoë Kravitz). In dem Trailer mit spannenden Kampfszenen und rasanten Verfolgungsjagden treten sich die beiden Comic-Helden gegenüber.

Die wachsende Beziehung zwischen Batman und Catwoman scheint durchaus einen größeren Teil des Filmes einzunehmen. Sie verbünden sich im Kampf gegen den mörderischen Riddler (Paul Dano). „Wenn wir nicht die Stirn bieten, dann wird es niemand tun“, warnt Catwoman. Die Beziehung zwischen Bruce Wayne und Catwoman ist eine der ikonischsten aller Zeiten. Und mit Robert und Zoë als Verkörperung der Figuren können wir uns also schon auf ein ultraheißes Leinwand-Duo freuen.

Darum geht’s

Zeitlich spielt „The Batman“ ganz zu Beginn von Bruce Waynes Doppelleben als Millionenerbe und Dunkler Ritter. Mit nur wenigen vertrauenswürdigen Verbündeten – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) und Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – soll sich der einsame Streiter „als einzige Verkörperung von Rache“ unter seinen Mitbürgern etabliert haben.

Ein Mörder nimmt Gothams Elite in „The Batman“ ins Visier und legt eine Spur kryptischer Hinweise. Batman weiß: Ohne Catwomans Hilfe, wird er es verdammt schwer haben gegen die Unterwelt Gothams. Denn da wartet nicht nur Mobster Carmine Falcone (John Turturro), sondern auch ein aufstrebender Superbösewicht in Form von Oswald Cobblepot (Colin Farrell) und vor allem der rätselhafte Riddler (Paul Dano), der Batmans Geheimnis offenbar zu kennen scheint.

Der Film soll voraussichtlich am 3. März 2022 in die Kinos kommen.