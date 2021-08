Manche Menschen muss man echt mit Samthandschuhen angreifen, denn sie vertragen einfach überhaupt keine Kritik und können absolut nicht damit umgehen. Anstatt zu reflektieren, reagieren sie extrem beleidigt – und oftmals hängt das mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen sind besonders schnell beleidigt.

Krebs

Der Krebs zählt zu den sensibelsten Sternzeichen. Sein großes Problem: Er nimmt alles viel zu persönlich und ist deshalb oft beleidigt und unsicher. Die einzige Lösung: Nimm sein Verhalten und seine Reaktionen ernst, anstatt sie als lächerlich darzustellen. Nur so kriegt sich der Krebs wieder ein. Er braucht Aufmunterung und Bestärkung. Versuche ihn zum Lachen zu bringen, dann ist alles wieder gut.

Löwe

Jemand, der Kritik nur schwer verträgt und deshalb schnell beleidigt ist, ist der Löwe. Er steht gerne im Mittelpunkt. Sobald er allerdings nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er braucht, ist sein Ego verletzt. Deshalb ist er schnell mal eingeschnappt und wird dann so richtig egoistisch und arrogant. Eine gute Eigenschaft: so schnell, wie der Löwe beleidigt ist, so schnell verzeiht er auch wieder.

Skorpion

Der Skorpion kann richtig wütend werden, wenn er verletzt ist. Während andere emotional werden und den Tränen nahe sind, wird dieses Sternzeichen extrem laut, sobald es sich ungerecht behandelt fühlt. Und dann ist der Skorpion kaum wieder zu erkennen. Sobald du versucht, ihn zu beruhigen, provozierst du ihn nur noch mit. Geduld ist angesagt, denn im schlimmsten Fall wird er nur noch wütender.